Solo 16 giorni per ottenere 24 giorni liberi quest’estate: come migliorare i giorni di vacanza nel 2022

L’anno è appena iniziato e i contatori sono azzerati per tutti. Lo stesso vale per i nostri giorni di vacanza annuali. Che tu ne abbia venti o più (idea semplice per autonomi e giovani lavoratori che non ne approfittano), è sempre bene giocare nei giorni festivi per guadagnare qualche giorno e metterli altrove. Ci presenta una rapida panoramica delle possibilità 2022. Per questo gennaio, il primo è già passato ed è caduto sabato. Coloro che lavorano il sabato ne trarranno beneficio e altri potranno averli più avanti nel corso dell’anno. Per trovare un’altra vacanza bisogna – come ogni anno – aspettare la Pasqua. Cade il 18 aprile di quest’anno, abbastanza per approfittare di una sosta di nove giorni per quattro giorni di vacanza.

Per le vacanze di maggio, la cattiva notizia è che il Labor Day (1/5) cade di domenica. Quindi sarà necessario recuperare in questo giorno dopo, per chi può. Il Sension cade giovedì 26 maggio. Anche lì abbiamo un giorno libero prendendoci una settimana o un weekend di quattro giorni. Puoi anche prendere una seconda settimana dopo questa festività per approfittare del Bonus Day di lunedì 6 giugno festivo. Quindi sarà necessario prendersi nove giorni di riposo, per un totale di quindici giorni di riposo.

Un altro lungo weekend offerto a chi lavora durante l’estate, si avvicina alla Festa Nazionale (21/7) che quest’anno cade il giovedì. È sufficiente iniziare presto la vacanza, ad esempio prendendo una vacanza venerdì 22 luglio. E per chi di voi può prendersi una vacanza estiva prolungata, perché non pagarla fino al 15 agosto, che cade di lunedì? Ciò significa quindi tre settimane intere, più tre giorni, incluse due festività, o 24 giorni liberi per 16 giorni.

Dopo l’inizio dell’anno scolastico, non dimentichiamo che il calendario scolastico cambierà, con due settimane di ferie previste per Ognissanti, da lunedì 24 ottobre a venerdì 4 novembre. Quindi il 1 novembre cade nel contesto della seconda settimana, un martedì. Prendendo il lunedì libero, diventa un fine settimana di quattro giorni per i genitori che possono prendersi cura dei propri figli. Un altro weekend lungo è possibile l’11 novembre, che cade di venerdì 2022. Un piccolo bonus anche per chi (i dipendenti pubblici, in genere) ha un giorno libero per il King’s Day, il 15 novembre. Questa festività cade di martedì e ti consente di avere cinque giorni liberi per un giorno libero.

Infine, il 25 dicembre quest’anno cade di domenica e già vi auguriamo buona fortuna per riprendervi dal 26. A meno che non abbiate qualche giorno per prenderlo…