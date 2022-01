Due piloti costretti ad atterrare urgentemente l’aereo in Francia (video)

Un volo Ryanair da Manchester ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Francia dopo che è scoppiato un incendio a bordo. I passeggeri sono stati evacuati e non ci sono stati feriti.

I piloti del volo FR4052 da Manchester, con destinazione finale Farrow, hanno dovuto spegnere il loro apparato di emergenza a causa di un incendio divampato a bordo.

Quindi il volo Ryanair doveva atterrare d’urgenza a Brest, dove i vigili del fuoco erano pronti ad intervenire sull’asfalto. La polizia ha evacuato i passeggeri su un autobus che li ha portati all’edificio.

Giù in sette minuti

L’aereo doveva atterrare alle 21:30 a Faro, ma quando è scoppiato l’incendio ha dovuto atterrare con urgenza, tra le 19:14 e le 19:21. È passato da 41.000 piedi a 6.725 piedi in sette minuti.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono informazioni disponibili sullo stato di salute dei passeggeri o se potranno ripartire, ma molti sono sotto choc. Resta da vedere cosa accadrà a questi passeggeri, per quanto riguarda le regole di quarantena in vigore in Francia.