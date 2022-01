Social Network: Instagram offre abbonamenti a pagamento agli influencer

Mantenere gli influencer è l’obiettivo di Instagram, che ora offre loro abbonamenti a pagamento ai propri follower. Ovviamente, i follower più laboriosi potranno iscriversi ad abbonamenti a pagamento per seguire i loro influencer preferiti. Questi abbonati avranno accesso a contenuti esclusivi come Storie e Vita. Saranno identificati con un logo specifico sul loro nome, in modo che gli influencer possano identificarli facilmente. Il social network Meta Group ha annunciato questa innovazione mercoledì 19 gennaio 2022. Instagram sta chiaramente pensando di non perdere quote di mercato a favore di app concorrenti come YouTube e TikTok.

“I creatori di contenuti hanno bisogno di guadagni prevedibili. E gli abbonamenti sono uno dei modi migliori per ottenere entrate prevedibili, che inevitabilmente non dipendono dal numero di spettatori che varia inevitabilmente da un post all’altro. […] Adam Mosseri, Direttore di Instagram, ha spiegato in un video che i nostri team stanno cercando un modo per consentire ai creatori di trasferire i propri abbonati ad altre app pubblicate da altre società.

Instagram non è il primo social network a offrire nuovi modi per monetizzare i creatori di contenuti oltre alle entrate pubblicitarie. Gli utenti di TikTok possono donare loro, mentre gli utenti di Twitch beneficiano già di abbonamenti a pagamento ai loro account preferiti. Twitter offre anche entrambi i formati.