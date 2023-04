Gli Spurs erano in vantaggio per 3-0 dopo 15 minuti, recuperando tre gol al Liverpool… ma sono rimasti bloccati nei tempi di recupero

L’emorragia si è poi fermata, contro ogni previsione, e gli Spurs sono tornati lentamente in carreggiata per trovare finalmente la rete prima dell’intervallo. Harry Kane (40, 3-1) e sbaglia due volte per ridurre ulteriormente il divario.

Sentendo vacillare i Reds, i londinesi hanno esercitato una grande pressione nel secondo tempo. Doppio palo, occasioni abusate e infine il 3-2 firmato Heung-Min Son (77, 3-2). Il gol del pareggio sarebbe potuto cadere dal dischetto ma Richarlison non ha subito un fallo clamoroso. Lo stesso brasiliano ha pareggiato nei tempi di recupero sul 3-3 (90+3)… e si è regalato il suo primo gol stagionale in Premier League. Salita completata e missione compiuta? NO ! Il Liverpool ha fatto piovere sul Tottenham sul 90+4 grazie a Diogo Jota, autore del definitivo 4-3 in favore del Liverpool.

partito alla fine di marzo, Antonio Conte Ha lasciato dietro di sé un enorme vuoto. suo vice Cristiano Stellini alle sue spalle ma non ha lasciato un bel ricordo (due sconfitte, una quota, una vittoria), chiudendo la sua avventura con questo 6-1 contro il Newcastle.

Attentamente controllato fino alla fine della stagione, l’ex fuggitivo di casa Ryan Mason deve ancora vincere i suoi ordini, ma ha dimostrato almeno di avere un certo supporto. Mercoledì, il Tottenham ha già diviso 2-2 contro il Manchester United dopo essere stato in vantaggio per 0-2.