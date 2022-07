È più probabile che tu diventi amico di qualcuno che odora di te

– Cerca nello studio / Shutterstock.com

Esperimenti condotti di recente da ricercatori israeliani hanno mostrato che le persone con odori corporei simili avevano maggiori probabilità di comunicare istantaneamente e fare amicizia.

Esperienza rivelata

Quando incontriamo per la prima volta qualcuno, a volte sentiamo una strana vicinanza. Ricerche precedenti hanno dimostrato che gli esseri umani tendono a farlo Annusalo inconsciamente (ad esempio, portando la mano al naso dopo aver stretto la mano), Inbal Raffreby e colleghi diIstituto Weizmann Chissà se questo fenomeno è legato a noi odore corporeo.

Leggi anche Lo scienziato dice che fumare erba ti rende più gentile e meno avido

Nell’ambito del lavoro pubblicato sulla rivista progresso della scienzaIn questo studio, gli scienziati hanno reclutato 20 coppie di amici dello stesso sesso (50% uomini e 50% donne), che hanno affermato di aver abbandonato il loro primo incontro.

Dispositivo in grado di distinguere le diverse componenti chimiche degli odori, è stato utilizzato un naso elettronico per analizzare le magliette indossate da ciascuno dei partecipanti. Rilevamento del dispositivo Gli odori corporei più simili nelle collaudate coppie di amici di coloro che sono stati addestrati casualmente mescolando i partecipanti. Ciò è stato confermato da un successivo esperimento in cui a un gruppo indipendente di 25 persone è stato chiesto di annusare gli stessi tessuti.

– Asier Romero / Shutterstock.com

Il team ha quindi reclutato 17 persone che non avevano mai incontrato e ha utilizzato il naso elettronico per analizzare i loro odori corporei. Ai soggetti è stato chiesto di fare a turno un gioco con altri partecipanti dello stesso sesso, senza poter comunicare verbalmente. Quindi, le coppie con profili olfattivi simili avevano maggiori probabilità di sentirsi vicine durante il gioco.

Leggi anche Le persone sicure non sono più affidabili delle persone scettiche

Anche altri mammiferi usano l’olfatto per determinare chi è amico o nemico.

« Poiché il lavoro precedente ha mostrato che tendiamo a fare amicizia con persone della stessa età, razza, livello di istruzione, religione, aspetto fisico, personalità e valori, questi risultati hanno perfettamente senso. “, prezioso ravebi. « Sapendo che anche altri mammiferi usano l’olfatto per identificare chi è amico o nemico, come i cani che si annusano dietro l’altro quando si incontrano in un parco. »

Quando si tratta di relazioni romantiche, le persone eterosessuali, al contrario, sembrano essere attratte da membri del sesso opposto che hanno un odore diverso dal loro. Pertanto uno studio ha suggerito che le donne sono più attratte dagli uomini con un odore corporeo associato a un diverso profilo immunitario e hanno maggiori probabilità di generare una prole più sana.