L’azienda tecnologica tedesca Siemens ha annunciato lunedì che la sua controllata, UNEX Traffic, specializzata in segnaletica stradale, venderà per 9.950 milioni pochi mesi dopo aver concesso l’autonomia esecutiva all’italiana Atlantia. Funzione da completareEntro settembre 2022, dopo il rilascio delle approvazioni normative“Secondo un comunicato stampa, Siemens ha già ricevuto l’approvazione del Consiglio di amministrazione.

Precedentemente noto come Siemens Intelligent Traffic Systems (IDS), è stato ribattezzato Unix Traffic a luglio. Un UNICEF Traffic One con un fatturato annuo di மில்லியன் 600 milioni per 3.000 dipendenti.Leader nelle infrastrutture innovative e intelligentiRegolamentazione del traffico su strada e nelle aree urbane.

L’automazione e l’automazione digitale sono al centro delle sue operazioni per sfruttare le potenzialità del cloud computing (computing dematerializzato), del 5G e dell’intelligenza artificiale. Traffico UNEX sotto il controllo di Atlanta”Entra a far parte dell’azienda più potente sul mercato per garantire aria pulita, città più vivibili e strade più sicureDice Michael Peter, CEO di Siemens Mobility.

Atlantia è un conglomerato autostradale e aeroportuale internazionale con oltre 30.000 dipendenti in 24 paesi che forniscono tecnologie e servizi per la mobilità. Nel 2021 prevede un fatturato di 6 miliardi di euro e grazie alla ripresa del traffico sulle autostrade.