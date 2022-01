Tecnologia e Scienza. Quali sono le principali differenze fra la roulette online e quella tradizionale

Chi gioca alla roulette sul web conosce le principali differenze fra questo metodo di gioco e quello tradizionale. Queste, riguardano le modalità e non il regolamento perché in linea di massima rimane uguale, salvo eccezioni e particolari bonus che alcune tipologie di casino virtuali offrono.

Bonus e Rimborsi contro le offerte e gli sconti

Questa è la prima differenza sostanziale che ha reso le roulette online sempre più apprezzate, il marketing digitale ha permesso di offrire bonus, premi e rimborsi ai giocatori virtuali, sia nel momento dell’iscrizione sul sito che durante le ricariche o a sorpresa. Le offerte di bonus e rimborsi sono fra i principali motivi del successo dei casino online, a differenza dei casino tradizionali che offrono sconti e vantaggi sui servizi della struttura quando (per esempio) si sceglie un determinato tavolo di roulette.

Viaggiare per giocare alla roulette o puntare seduti comodamente sul divano

Per giocare alla roulette in un casino tradizionale bisogna programmare e pagare un viaggio. Certo, questa è un’esperienza molto piacevole che consente di scoprire anche nuove città, altre nazioni e continenti ma non è sempre possibile avere tempo libero a disposizione.

Per gli amanti del gambling è possibile giocare alla roulette online semplicemente iscrivendosi a un sito, senza dover chiedere al lavoro i giorni di ferie, programmare un viaggio e pagare il pernottamento. Inoltre, la roulette online consente di giocare comodamente da casa senza dover indossare lo specifico dress code richiesto per entrare in un casino tradizionale, ossia giacca e cravatta o frac. Di conseguenza è possibile giocare anche in pigiama o con abiti casual.

Risparmio di tempo nelle grandi città

In tutto il mondo nelle grandi città ci sono sale da gioco e casino che hanno una roulette ma il problema potrebbe sorgere quando bisogna spostarsi nelle metropoli. Questo significa affrontare lunghi percorsi, il traffico, trovare parcheggio e altri imprevisti, in poche parole occorre tanto tempo a disposizione. Le roulette online consentono di risparmiare tutto questo tempo e giocare semplicemente collegandosi dallo smartphone o dal pc.

Anche nei casino online è possibile giocare live

Se pensi che le roulette online siano fredde e ti consentano di giocare soltanto con un computer ti sbagli, attualmente sono presenti tantissime soluzioni di roulette online live che offrono un’esperienza di gioco autentica perché permettono di giocare e di avere a che fare con un vero croupier, anche esperte professioniste del settore, che conducono il gioco e annunciano le vincite. In questo senso sarà come stare in un vero casino seduto al tavolo della roulette a fare il proprio gioco.

Non dover mai fare la fila e poter scegliere il gioco a tema

Uno degli inconvenienti più fastidiosi che può capitare a un tavolo tradizionale di roulette è quello di dover fare la fila, è ovvio che questo non accade mai con le roulette online. Questo significa un ulteriore risparmio di tempo. Inoltre, è possibile scegliere anche roulette virtuali a tema secondo un argomento specifico preferito: cinema, romanzi, musica, cartoon e tanto altro.