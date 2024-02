Sicurezza e furto. La rete Orange sta per crollare. Non esiste economia senza sicurezza.

La situazione del nostro Paese e l’atteggiamento laissez-faire generalizzato mi lasciano senza parole.

Non può esistere economia avanzata senza sicurezza (in senso lato), a partire dalla sicurezza fisica e delle persone e dei beni.

Dire questo è sufficiente per qualificarti come un reazionario nella migliore delle ipotesi e un fascista nella peggiore.

Beh, non importa, perché è ovvio quanto il buon senso!

Tutte le anime buone, pigre e indulgenti non avranno presto Internet a casa perché a Orange vengono rubati migliaia di chilometri di rame ogni anno

“Questa volta è troppo per Orange!” L'azienda, proprietaria della rete ADSL in rame francese, anch'essa destinata a scomparire entro il 2030, ha subito lo scorso anno almeno 1.600 furti di cavi in ​​tutta la Francia. Si tratta di percorrere 1.200 chilometri, di enormi perdite finanziarie e di privare migliaia di clienti del telefono e dell'ADSL. Tra le zone più colpite dal fenomeno troviamo l'Occitania, dove Orange stima i danni in diverse centinaia di migliaia di euro. Lì sono stati mobilitati più di 200 gendarmi per cercare di contenerlo. »

Nessun paese può tollerare o accettare l’insicurezza riguardo alle persone e alle proprietà.

È così semplice e non ha nulla a che fare con la dittatura.

Se lo Stato dedicasse alla sicurezza del nostro Paese la stessa energia che dedica al controllo del traffico sanitario e al monitoraggio dei criminali pericolosi che rimangono seduti sulle spiagge “dinamiche” durante la quarantena invece di camminare a passo spedito, questo Paese farebbe molto meglio invece di affondare un po. Ogni giorno di più in una splendida palude.

Non esiste economia senza sicurezza.

Non esistono investitori stranieri senza la garanzia della proprietà, la tutela degli investimenti e quindi degli edifici locali, ecc.

Tutto ciò è pura follia, quando è chiaro che potremmo fare qualcosa di completamente diverso.

“Va detto che le cifre sono allarmanti. 1.600 furti di cavi solo nel 2023, il che equivale a più di quattro furti al giorno nel Paese. Nicola Brochu, delegato regionale dell'Orange Occitanie, sottolinea che si tratta di furti non banali e che il i soggetti dietro queste operazioni Sono particolarmente organizzati, poiché necessitano di mezzi pesanti e attrezzature per tagliare i cavi.

L'obiettivo principale di questi furti è la rete in rame, importante per le comunicazioni del Paese. Danneggiare i cavi più grandi, che contano fino a 1.800 coppie di rame, non colpisce solo i servizi Orange, ma anche i servizi vitali del paese. Gli ospedali e le forze dell'ordine sono tra le vittime più gravi. »

