Fascicolo sanitario digitale: vi spieghiamo come funziona

di base

Il fascicolo sanitario digitale, chiamato “My Health Space”, è attualmente a disposizione di tutti i francesi per semplificare il processo di trasferimento dei documenti medici. Devo ancora sapere come usarlo…Spedizione Midi Spiega come funziona.

Disponibile e aperto a tutti i francesi da quasi un anno, per molti di loro è ancora difficile scegliere una cartella clinica digitale… perché non sanno come funziona! Spieghiamo come controllare questo strumento online, chiamato My Health Space.

Leggi anche:

Biocarte non fisiche: entrata in vigore, diffusione… Come sarà integrato il sistema nel 2023

Questo spazio sicuro mira a “archiviare e condividere i tuoi documenti e dati sanitari in completa riservatezza”, osserva il sito. moneyspacesante.fr. Ogni beneficiario del sistema di sicurezza sociale ha accesso ad esso. Questo file può quindi essere condiviso con il proprio medico per facilitare, ad esempio, la ricerca di vecchi esami, prescrizioni o anamnesi.

Tra i file che possono essere archiviati lì in particolare ci sono i risultati delle analisi, i referti dei ricoveri, le prescrizioni, oltre a foto e risultati di altri test Covid.

Pagina iniziale

Dopo aver inserito i tuoi identificatori, puoi accedere alla pagina principale del sito. Lì puoi “completare il tuo profilo medico” o “aggiungere un documento sanitario” in modo da raccogliere quante più informazioni possibili.

La home page di My Health Space.

Schermata DDM



Fascicolo medico

Molte opzioni sono disponibili anche sulla piattaforma. In particolare, puoi accedere al tuo profilo medico elencando cure, malattie, ricoveri o disabilità. Pertanto, i professionisti possono accedere al tuo profilo per saperne di più sulla tua salute.

Il tuo profilo medico è elencato.

Schermata DDM



Corrispondenza

Grazie al servizio di messaggistica è possibile comunicare anche con operatori sanitari con cui si è già comunicato e che non hanno posto fine ai propri scambi.

Sono disponibili messaggi di salute.

Schermata DDM.



Catalogo servizi

Al paziente viene inoltre fornito un catalogo di servizi. Ti consente di selezionare siti di consulenza medica come Livi o Doctolib. Tuttavia, i siti di riferimento devono rispettare “più di 150 standard di interoperabilità, sicurezza ed etici definiti nella Dottrina della salute digitale, applicata dall’Agenzia per la salute digitale (ANS)”, secondo il Dipartimento della salute. la salute.

Catalogo servizi disponibile.

Schermata DDM.



Come promemoria, le prescrizioni elettroniche non tolgono nulla alla prescrizione cartacea fornita dal medico durante la consultazione. Si tratta solo di poter seguire le tue prescrizioni e trovarle sulla piattaforma. Anche la tua cronologia delle consultazioni verrà inserita lì.