Lo scorso luglio è stato il luglio più secco dal 1885, secondo il Royal Meteorological Institute.

Dott‘après les données pluviométriques fournies par l’Institut royal météorologique (IRM), luglio 2022 fut le mois de juillet le plus sec enregistré depuis 1885. A cette époque, il car était tombé tombé 2,9 millmimètre paris (parimètre paris) il nostro paese . Tra il 1 luglio e il 1 agosto di quest’anno (i dati corrispondono alle precipitazioni totali registrate ogni mattina alle 8 del mattino), non ci sono state piogge. La stazione di riferimento di Uccle ha registrato 5,4 mm di pioggia, mentre la media di luglio è generalmente di circa 76,9 mm.











All’inizio di agosto la situazione è ancora problematica. “Non è prevista pioggia nei prossimi giorni. Un segnale di precipitazioni è previsto per la prossima settimana, ma non è convincente”, avverte David Dehenau, meteorologo dell’IRM. “E’ ancora troppo presto per dire se questa estate sarà la più secca di sempre. D’altra parte, gli episodi estremi, con precipitazioni elevate o molto scarse, sono più frequenti a causa del riscaldamento globale. Come l’estate 2021 e le precipitazioni da record segnate da inondazioni”.