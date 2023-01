“Siamo tutti molto contenti”: aumento degli stipendi di un milione di dipendenti nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, quasi un milione di lavoratori vedranno il loro salario aumentare di circa l’11%. A seconda della commissione congiunta, la corrispondenza salariale veniva eseguita in modo frammentario o tutto in una volta. Ciò rappresenta un costo significativo per le aziende.

In questa azienda di parcheggio l’atmosfera è concentrata. Ma per grattare, tutti sono molto felici. Da domani, in busta paga, attende un bel rialzo dell’11,08% per i dipendenti. Questa è l’indicizzazione automatica dei salari. “Siamo tutti molto contenti. Non sono l’unico. Molte persone sono molto contente di questo catalogo. Non possiamo fare a meno di esserne felici. Ne abbiamo bisogno,” Indica un dipendente dell’azienda. Uno dei suoi colleghi continua:È molto buono per i costi della vita quotidiana. altro stato d’animo: “È un po ‘di burro negli spinaci, ma non copre l’inflazione dei costi reali che stiamo vedendo”.

“Non è possibile, semplicemente non è possibile”.

Per comprendere appieno l’impatto di questa indicizzazione, il direttore delle risorse umane Emmanuel Teteca evidenzia la sua azienda di 300 dipendenti e lavoratori. Ciò significa diversi milioni di euro all’anno in costi aggiuntivi. “In base al punto di vista dell’imprenditore, è un costo molto significativo che dovremo assorbire. Ci aspettavamo, lo assorbiremo ma non possiamo trasferirlo al cliente in questo modo. Non è così che funziona. “ Per una società di parcheggi, non si tratta di aumentare il prezzo del parcheggio. “Non è possibile, semplicemente non è possibile”.

Non recuperare questo aumento dagli utenti del parcheggio, questa è l’intera sfida. Dovranno ridurre i costi oi profitti, è aritmetica.

Un dettaglio importante: una grande indicizzazione dei salari una volta all’anno può sembrare molto allettante, ma alla fine è meno interessante di indici più piccoli durante tutto l’anno.