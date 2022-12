Bpost si è separata dal suo CEO per la seconda volta in due anni

La rottura con Dirk Tarries è stata registrata dopo che sono stati notati abusi nel franchise di distribuzione dei giornali.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Scritto da Jean-François Münster



Inserito il 9/12/2022 alle 20:21 Tempo di lettura: 4 minuti



IlI CEO di certo non durano a lungo su bpost. Questo venerdì, mentre l’azienda deve affrontare un picco di attività alla fine dell’anno, il suo consiglio di amministrazione ha deciso di interrompere la collaborazione con Dirk Tirez. La rottura è stata fatta “di comune accordo e senza pagamento di indennizzo”, come precisato dal presidente del consiglio, Audrey Hannard. È stato alla guida di bpost solo per un anno e mezzo e succede a Jean-Paul van Avermaet, lui stesso CEO da poco più di un anno. L’instabilità ai vertici dell’azienda è particolarmente dannosa in un momento in cui bpost deve essere completamente riorganizzata per far fronte a un forte calo dei volumi di corrispondenza.



