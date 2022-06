Si dice che il fuoriclasse italiano Lorenzo Insane si unirà al Toronto FC

Diversi rapporti dall’Italia affermano che è stato raggiunto un accordo tra il club della MLS e l’attaccante del Napoli, che sabato rilascerà un annuncio ufficiale.

Una fonte, che non aveva l’autorità per discutere pubblicamente i colloqui, ha citato la scadenza Possibile . Questa persona confidava nella stampa canadese che, sebbene nessun accordo fosse stato ancora ratificato, i negoziati erano giunti al termine.

La tassazione canadese avrebbe complicato la questione.

Insigne, che compirà 31 anni il 4 giugno, dovrebbe trasferirsi al Toronto FC a luglio quando il suo attuale contratto scadrà.

I Reds sembrano aver segnato un fuoricampo con il capitano del Napoli mentre cercano di recuperare da uno scarso record di 6-18-10 nel 2021.

Maple Leaf Sports and Entertainment, di proprietà della TFC, ha allentato il portafoglio per concludere un accordo a lungo termine con Insigne, il giocatore con i guadagni più alti della lega.

L’attaccante del Los Angeles FC Carlos Vela è stato il più pagato US $ 6,3 milioni (C $ 8 milioni) in MLS la scorsa stagione.

Il TFC sarebbe in trattative con l’attaccante del Torino Andrea Pelotti, il cui contratto con un altro giocatore italiano scadrà quest’estate.