Benjamin Gates in MeToo time e diventa… un cacciatore di tesori

Le cose non stanno migliorando per Nicolas Cage. Già un partner in cui piantare maiale, atteso nelle sale il 3 novembre, ecco uno dei suoi ruoli più emblematici, quello di Benjamin Gates, che gli va sotto il naso. Come parte di una nuova serie Disney +, direttamente ispirata a Benjamin Gates e il tesoro dei Templari (2004) e Benjamin Gates e il Libro dei Segreti (2007), il ruolo principale era già femminilizzato e affidato alla giovane Lizette Alexis.

Sorprendentemente, l’attrice 22enne ha girato solo una serie finora (eclissi totale) e un film horror che non è ancora stato proiettato nelle sale, Dobbiamo fare qualcosa.

Nella nuova epica intitolata Tesoro nazionaleInterpreterai il grande sognatore, Jess Morales”,la cui mente brillante e geniale ama risolvere enigmi. Ha un talento naturale per affrontare i misteri e Jess rivelerà la sua storia sepolta, così come la verità sui suoi genitori e il suo legame con il tesoro perduto da tempo”.

E non una parola, finora, sui motivi per cui il produttore Jerry Bruckheimer ha reso il campione un eroe. Ma verserebbe acqua nel mulino di chiunque pensi che il prossimo James Bond dovrebbe essere una donna.

Le riprese sono previste per l’inizio del 2022, con una data di uscita ancora da stabilire.