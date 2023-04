In questo articolo, ti daremo questa sfida matematica in meno di 10 secondi affinché i geni possano misurare il tuo QI. Devi provare il valore del carattere dei capelli biondi, un’attività divertente che stimolerà anche la tua mente. I test del QI consentono una valutazione delle capacità intellettive di una persona permettendogli di trovare una soluzione ad ogni problema.

Sfida matematica in meno di 10 secondi

Per superare questa sfida matematica per geni in meno di 10 secondi, devi trovare il valore del personaggio dai capelli biondi. si deve Inizia trovando il valore di ogni lettera avere successo.

In particolare, questo puzzle Mette alla prova il tuo senso della logica, le capacità di pensiero e l’intelligenza.

In questo senso, puoi trovare numeri e personaggi in questo puzzle. Tentativo Trova la soluzione giusta in meno di 10 secondi Per dimostrare che sei un genio.

Risolvi questo problema per i geni

Infatti, risolvere questa sfida matematica in meno di 10 secondi per i geni è 35. Vi spiegheremo come si ottiene questo risultato.

Il personaggio dai capelli blu ha un valore di 10, ad es 10 + 50 = 60. a partire da 150/3 = 50Concludiamo che il valore del personaggio con i capelli arancioni è 50. Quindi, il valore del personaggio con i capelli gialli è 35, perché 45 – 10 = 35. Di dove sei Il personaggio con i capelli biondi ha un valore di 35.

Complimenti ai geni che sono riusciti a trovare la soluzione in meno di 10 secondi. Allo stesso tempo, Ti incoraggiamo a continuare a far funzionare il tuo cervello Per migliorare le tue capacità cognitive. Questi enigmi sembrano sedurre i netizen che non mancano di condividere le loro opinioni e le loro imprese sui social network.

Inoltre, se non trovi la soluzione, Non scoraggiarti. Prenditi il ​​tempo per provare la sfida ogni giorno per stimolare il tuo cervello divertendoti. Puoi anche invitare i tuoi amici e familiari a provare l’esperienza per misurare la loro intelligenza.