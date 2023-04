Un aumento del traffico aereo ha effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente

Sondaggi di notizie Vedi le mie notizie

Si prevede che il traffico aereo europeo supererà il record storico del 2019 nel 2026, con oltre 11 milioni di voli annuali. (© Hervé Pinson / Le Courrier du pays de Retz)

IL Il turnover degli aerei è sempre più numeroso Nei cieli d’Europa e della Francia in particolare. Per il 2023, il traffico aereo dovrebbe avvicinarsi al record del 2019 10,2 milioni di viaggi. Con 11,1 milioni di voli, il 2019 è stato l’anno con il più alto traffico aereo della sua storia

Da quando la pandemia di Covid-19 ha fermato il mondo, l’attività dell’aviazione ha continuato ad aumentare. Mentre è sceso a 5 milioni di viaggi nel 2020, Potrebbe avvicinarsi a 13 milioni nel 2029Secondo Eurocontrol, l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea.

Di questo passo, secondo le proiezioni del Transformation Project (il laboratorio francese di idee che lavora per il clima), il traffico aereo raddoppierà ogni dieci anni.

L’Autorità per il controllo dei disturbi aeroportuali (Acnusa) prevede che l’estate del 2023 sarà “più affollata dell’estate del 2022”. In una dichiarazione rilasciata il 3 aprile 2023, ha affermato di temere Violazioni delle norme ambientali dalle compagnie aeree. Acnusa teme soprattutto il mancato rispetto dei coprifuoco che sono stati imposti in molti aeroporti del Paese “con le stesse conseguenze sanitarie e ambientali verificatesi durante l’estate del 2022”.

Numerose deviazioni notturne da Parigi-Orly all’aeroporto Charles de Gaulle e numerose violazioni del coprifuoco sono state rilevate a Nantes (Loira Atlantica), Basilea-Mulhouse (Svizzera) e Beauvais-Tilley (Oise). ) e diversi “voli inclinati”, vale a dire voli programmati durante il giorno, ma eventualmente effettuati di notte a Toulouse-Blagnac e Bordeaux-Merignac.

Il rumore è dannoso per la salute

Questo aumento del traffico e questi voli notturni hanno Effetti molto tangibili sulla salute. “Il rumore è il secondo fattore più dannoso per la salute in Europa, subito dopo l’inquinamento atmosferico. Circa il 20% della popolazione europea, più di 100 milioni di persone, è esposta a livelli di rumore dannosi per la salute umana”, afferma Acnusa nel suo rapporto. rapporto attività Dal 2021.

A Tolosa (Alta Garonna), ad esempio, il gruppo contro l’inquinamento atmosferico nell’area metropolitana di Tolosa (CCNAAT) ha rilevato “eccessi inaccettabili” in termini di inquinamento acustico vicino alla regione di Burban, dove si trova uno dei più grandi ospedali universitari di Francia . “Ciò significa che i pazienti sono esposti a livelli di rumore non terapeutici e che disturbano ulteriormente il loro sonno”, ha sottolineato Chantal Pierre Demandre, durante la precedente indagine dedicata al rumore degli aerei.

I residenti dell’aeroporto di Nantes Atlantique avevano lanciato una petizione chiedendo in particolare “di fermare l’aumento del traffico che sta deteriorando l’ambiente e la salute dei cittadini, in particolare dei residenti dei grandi aeroporti”. L’aeroporto di Nantes ha imposto il coprifuoco nell’aprile 2022, tra mezzanotte e le 6:00. Ma altre piattaforme aeroportuali rimangono aperte giorno e notte, come quelle di Tolosa e Lille Lesquin (Nord). Il problema di Pascal. Vive a tre chilometri dall’aeroporto di Leskin, e vede gli aerei passare a 140 metri sopra la sua testa (fino a 55 metri al giorno). Ogni volta che passa un aereo, è un “rumore stridulo di 30 secondi”.

Queste attività comportano anche rischi cardiovascolari, tumori, infezioni polmonari, irritazioni bronchiali e oculari per i residenti locali, ecc. Tutti questi effetti sono ampiamente conosciuti e documentati.

Il riscaldamento globale

Le conseguenze di questo aumento del traffico sono anche dannose per l’ambiente. L’impronta per passeggero è di circa 100 chilogrammi di anidride carbonica per mille chilometri. Un volo Parigi-Tokyo (solo andata) è una tonnellata di CO2 per passeggero”, ha allertato Loïc Bonifacio, ingegnere dei trasporti, specialista dell’aviazione all’interno del gruppo Aéro décarbo. Il problema è importante anche per i voli a corto raggio, come Tolosa-Parigi, la più trafficata dell’Unione Europea con oltre 3,2 milioni di passeggeri nel 2019. Greenpeace chiede il divieto di questi viaggi brevi “una volta che arriva meno ferrovia. di sei ore”.

Il traffico aereo non si sta muovendo nella direzione di una riduzione “rapida, drastica e spesso immediata” delle emissioni di gas serra come raccomandato dal Gruppo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC). Secondo B&L Development, l’attività atmosferica è la causa del 7,3% dell’impronta di carbonio della Francia.

Consiglio supremo per il clima, in suo rapporto pubblicato Alla fine di giugno 2022, insistono sul fatto che dobbiamo accelerare il “paradigma della decarbonizzazione atmosferica”. In attesa dell’aereo a idrogeno promesso da Airbus per il 2035, le flotte delle compagnie aeree hanno iniziato a rifornirsi di velivoli di nuova generazione per ridurre l’impatto ambientale dei loro dispositivi. Ma per le associazioni ambientaliste l’urgenza assoluta è ridurre le emissioni di anidride carbonica e quindi il traffico aereo.

