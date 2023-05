Serge Aurier, il nazionale ivoriano che è passato per Lens, Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal o anche Toulouse, tra gli altri, si prepara a sbarcare in Belgio.



Il Centro La Louvière, neopromossa in Nazionale, si appresta infatti a organizzare una partita di gala a Tivoli il prossimo 5 giugno. Anche il rappresentante del club di Hino, Chris Luhaka, ha annunciato il suo ingresso sodeninfo Che ci sarà già Serge Aurier, attualmente sotto contratto con il Nottingham Forest. Occasione per i tifosi centrali di vedere in azione il destro di un metro e settantasei. E poi non sono solo giocatori di questo calibro a sciamare ogni giorno sul prato del caddy, che è anche un campo della RAAL. “Vogliamo chiudere in bellezza questa bella stagione. Ci sarà una partita festosa e un piccolo spettacolo, solo per dare il benvenuto a tutti i nostri fan come dovrebbero. Saranno presenti calciatori professionisti, a partire da Serge Aurier. Arriveranno altri calciatori professionisti ma terremo qualche sorpresa”.

Il caso di Serge Aurier

Il nativo di Oragahio rimane legato alla foresta di Nottingham fino al prossimo giugno. Il suo valore è attualmente stimato in sei milioni di euro.

