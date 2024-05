Sépaq si sta preparando per un cambiamento “sano” per quanto riguarda i fuochi da campo

Quando era direttore del parco nazionale all’inizio degli anni 2000, Martin Souci ricorda di aver introdotto misure volte a migliorare la convivenza tra i due campi.

Qui, nel Parco Nazionale del Mont-Tremblant, abbiamo avuto il problema con le persone che ascoltavano la musica ad un volume troppo alto. Egli ha detto. Quindi quello che abbiamo chiesto – l’ho fatto in qualità di gestore del parco – è stato chiedere l’uso delle cuffie per permettere ad altri utenti di beneficiare, ad esempio, del canto degli uccelli.

Oggi, Martin Soucy, amministratore delegato di una delle più grandi organizzazioni outdoor del Canada con 26 parchi nazionali e 7.500 campeggi, sottolinea che la questione dei fuochi da campo è delicata.

Martin Soucy è stato nominato presidente e amministratore delegato di Sépaq nel gennaio 2024.

Durante la nostra visita al Mont Tremblant Park, ad esempio, alcuni pensionati chiacchieravano attorno a un falò.

Ricordo molto chiaramente quando avevo 17 o 18 anni e andai in campeggio. La prima cosa che abbiamo pensato è stata: "Accendiamo un fuoco". È un luogo di ritrovo, cuciniamo hot dog, marshmallow e cose del genere Gaetan Cuomo ricorda.

Il signor Cuomo si rende conto che il fumo può diventare fastidioso per alcuni campeggiatori.

Infatti, se tutti accendono un fuoco, ovviamente il fumo si accumulerà e potrà disturbare le persone che li circondano, persone che soffrono di asma o che hanno problemi di salute. , Egli ha detto. Tuttavia, qualsiasi divieto potrebbe provocare reazioni negativo lui pensa.

Ha incontrato Gaetan Comeau, un campeggiatore esperto, nel Parco Nazionale del Mont-Tremblant.

Come spiega il direttore generale della Société destitutions de plein air du Québec (Sépaq): I falò fanno parte di un’importante tradizione del campeggio in tutto il Nord America […] Non si tratta di prevenirli .

Ma qui stiamo pensando […]Siamo molto sensibili ai clienti che potrebbero avere problemi di salute e vogliamo mostrare gentilezza. Citazione da L’amministratore delegato di Sépaq, Martin Soucy

Nell’estate del 2023, un ampio campionamento della qualità dell’aria in una zona trafficata del Mont-Tremblant Park ha confermato la presenza di particolato fine talvolta elevato dai fuochi da campo.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica del Quebec (INSPQ), a più di un cittadino del Quebec su dieci è già stata diagnosticata l’asma.

Un cocktail di misure

Cosa ha in mente il management di Sépaq per i prossimi anni?

Martin Soucy vuole innanzitutto informare meglio i campeggiatori sulle aree di campeggio in cui è probabile che si accumulino particelle sottili.

Ciò che documenteremo, infatti, attraverso il progetto pilota in corso, sarà conoscere le condizioni in cui il tasso di particelle potrebbe essere più elevato e informare bene il cliente in quel momento sulla sua scelta dei campeggi Egli ha detto.

Sépaq cerca legna secca che emetta meno fumo.

Ad esempio, un sito isolato e ventoso sulla riva di un fiume non presenta alcun rischio rispetto a un campeggio in una zona di 150 siti sotto copertura forestale.

Per noi sarà importante educare e informare adeguatamente i clienti, ad esempio le persone con problemi cardiaci e respiratori, affinché possano fare una scelta con cognizione di causa. Citazione da Martin Soucy, amministratore delegato di Sépaq

Si dice che la formula debba ancora essere chiarita e potrebbe evolversi nel tempo.

Sépaq può offrire sezioni di campeggio senza fuochi?

Potrebbe essere una possibilità, forse […]Ma non siamo ancora arrivati ​​a questo punto e non abbiamo abbastanza informazioni “, spiega il signor Soucy.

A questo proposito, il signor Soucy spiega che quest’estate verranno installati, sempre a Tremblant, diversi dispositivi di misurazione della qualità dell’aria, nonché In altri sette parchi nazionali [afin que nous soyons] Poter documentare tutto e poi poter informare adeguatamente i nostri visitatori .

Uno dei sensori utilizzati per caratterizzare la qualità dell'aria ambiente.

Daniel Barnett si è incontrato con la moglie e i nipoti nel Parco Nazionale Awka e accoglie con favore l’offerta di sezioni di campeggio con e senza fuoco.

Che lo facciano in certi episodi come fanno con i cani, per esempio “Dice questo campeggiatore esperto.

Il signor Parent utilizza anche una stufa portatile a propano con pietre vulcaniche e tronchi di ceramica. Si illumina, emette calore e non emette fumo Lui spiega.

Daniel Barnett utilizza anche una stufa portatile a propano con rocce vulcaniche e tronchi di ceramica per ridurre il fumo.

D’altro canto, l’estrazione, la raffinazione, il trasporto e la combustione di combustibili fossili possono danneggiare l’ambiente provocando l’emissione di gas serra nell’atmosfera.

Esistono anche tecnologie, come gli anelli di fuoco a doppia parete, che emettono meno fumo, aggiunge Martin Soucy. Lo esamineremo, senza impegnarci a lungo termine per il cambiamento. [les ronds de feu de] Le nostre 7.500 sedi.

Sépaq registra ogni anno circa otto milioni di giorni di visite ai suoi parchi.

Tra i parchi più frequentati dai campeggiatori ci sono i parchi Oka, Mont Orford, Mont Tremblant e Jacques-Cartier.

La sanità pubblica è coinvolta

Finora, il team Sépaq si è basato specificamente sulle misurazioni della qualità dell’aria ambiente effettuate nell’estate del 2023 in una sezione affollata del Parco Mont-Tremblant e su quelle effettuate nel 2009 nel Parco Nazionale Yamaska.

Secondo un rapporto del 2023 consultato da Radio-Canada, “è stato possibile collegare la percezione degli odori degli incendi di legna all’aumento delle concentrazioni di particolato totale, particolato fine, biossido di azoto e idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”.

In tutte le stazioni si osservano regolarmente picchi di concentrazione, la cui altezza aumenta con l’aumentare dell’occupazione. [des terrains de camping]. [Des] Le concentrazioni massime vengono generalmente misurate tra le 19:00 e le 21:00. Citazione da Estratto del rapporto preparato per Sépaq nell’aprile 2024

Le concentrazioni misurate hanno superato lo standard in alcune occasioni.

Per Philippe Robert, medico della sanità pubblica del CIUSSS de la Capitale-Nationale, Gli effetti sulla salute dipendono dalla quantità di fumo, ma anche dalla durata, dalla frequenza e dalla sensibilità del fumo .

Nei campi si parla di esposizione accidentale, ma le persone possono avere prurito agli occhi, alla gola o al naso o tossire. Sono le persone con asma o che soffrono di malattie polmonari o cardiache che possono manifestare sintomi particolarmente più gravi. Citazione da Dr. Philip Robert, medico della sanità pubblica

Nei campi si parla di esposizione accidentale, ma le persone possono avere prurito agli occhi, alla gola o al naso o tossire. Sono le persone con asma o che soffrono di malattie polmonari o cardiache che possono manifestare sintomi particolarmente più gravi. Citazione da Dr. Philip Robert, medico della sanità pubblica

Secondo lui lo standard di 30 µg/m3 per 24 ore non è assoluto in termini di sicurezza. Anche se la media nelle 24 ore è inferiore a 30 µg/m3, a volte, se c'è molto fumo, le persone possono comunque avvertire sintomi, soprattutto le persone più sensibili. sottolinea il dottor Robert. Al contrario, se la norma viene superata entro 24 ore, ciò non significa che tutti i partecipanti al campo presenteranno sintomi.

Del dottor Stephane Perron, consulente medico presso INSPQ, Qualsiasi idea sulla riduzione delle particelle fini è una buona idea . Secondo lui ci deve essere accettazione sociale. Ci vuole tempo: come possiamo proteggere i più vulnerabili e come possono le persone continuare a beneficiare delle attività di cui godono.

Reclamo sul carrello

Secondo i documenti ottenuti nel 2022 dal CISSS des Laurentides ai sensi della legge sull’accesso ai documenti conservati dagli enti pubblici, è stata la denuncia di una famiglia di campeggiatori del Mont-Tremblant Park a portare all’idea di documentare meglio gli effetti sulla salute di fuochi da campo. .

I cittadini sono particolarmente preoccupati se esiste una distanza realistica e sicura tra i campeggi, se la pratica dei fuochi da campo debba essere completamente vietata o se le persone vulnerabili debbano essere informate dei rischi per la loro salute al momento del confinamento o attraverso campagne nazionali di prevenzione . possiamo leggere nella documentazione.

Secondo le nostre informazioni, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Laurentides ha ritenuto opportuno farlo Mettere la questione sul Tavolo di Consultazione Nazionale per la Salute Ambientale (TCNSE) Al fine di documentare meglio i potenziali interventi volti a ridurre l’esposizione al fumo dei fuochi, in particolare con Sépaq.

Secondo uno studio di Environment Canada, una stufa a legna convenzionale e non certificata emette nell’atmosfera in nove ore tante particelle sottili quanto un’auto di medie dimensioni che percorre 18.000 chilometri all’anno. È ragionevole ritenere che l’impatto sui campi sia simile, se non peggiore, tenendo conto della mancanza di un efficace dispositivo di combustione, della concentrazione dei campi nella stessa area, della diffusione dell’utilizzo e delle particolari condizioni ambientali (temperature più calde in estate e minor effetto camino). Citazione da Estratto di un documento preparato dal Dipartimento di sanità pubblica di Laurentides, novembre 2022

Nel dicembre 2023, la deputata Solidarnosc Alejandra Zaga Méndez ha presentato una petizione all’Assemblea nazionale con l’obiettivo di conferire all’INSPQ il mandato di studiare il degrado della qualità dell’aria attribuito agli incendi nei campeggi, nelle riserve e nei parchi nazionali.

Parks Canada sta dando seguito al caso

Altrove in Canada, stiamo seguendo da vicino le iniziative antincendio di Sépaq.

Lavoriamo in collaborazione con i nostri colleghi dei parchi provinciali e regionali per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi e strategie utilizzate in questo settore. Un portavoce di Parks Canada risponde via e-mail.

Sapendo che i fuochi da campo sono una delle esperienze di campeggio essenziali, Parks Canada sta attualmente esaminando i potenziali impatti che possono avere le particelle fini presenti nel fumo dei fuochi da campo. Citazione da Claudia Crebault, Parchi Canada

Parks Canada non raccoglie dati sulla qualità dell’aria nei luoghi che gestisce.