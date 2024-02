Sempre più giovani hanno pensieri suicidi

Una volta insediatasi il 1° marzo, Nicole Platel, direttrice designata della Fondazione Pro Juventute, avrà molto da fare per sostenere i giovani. Lei ha già riferito statistiche allarmanti, come ha osservato SonntagsBlick in un'intervista: “La necessità di consulenza per pensieri suicidi è aumentata di un altro 26% nel nostro Paese l'anno scorso. Per questi motivi ogni giorno siamo in contatto con nove bambini e ragazzi”. In confronto, nel 2022, il numero di consultazioni giornaliere era da sette a otto, e solo da tre a quattro al giorno nel 2019.