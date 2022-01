Selezione italiana di Suarez: 4 nominati a corte

Il caso è tutt’altro che concluso. Alla procura di Perugia quattro uomini hanno assistito illegalmente Luis Suarez a sostenere un esame di italiano: per questo ha chiesto una raccomandazione per la giustizia. L’ex attaccante del Barcellona è stato contattato lo scorso settembre per firmare per la Juventus, prima di passare per l’ultima volta all’Atletico Madrid. Per farlo è sospettato di aver imbrogliato, con la complicità dei suoi docenti italiani, per superare l’esame il 17 settembre, che è il primo passo per ottenere il passaporto italiano per entrare nel club di Serie A.

Pochi giorni dopo, la Procura di Perugia ha annunciato che avrebbe avviato un’indagine nei confronti dei vertici dell’università per stranieri, che avevano partecipato alla prova dell’attaccante uruguaiano, sostenendo di aver fornito al giocatore delle domande. In una delle videocassette ordinate dal pm, una delle persone prese di mira dal processo riteneva espressamente che Luis Suarez dovesse ricevere questo diploma perché,”Salario di 10 milioni (euro, ndr) a stagione, non può mancare“Esame”Anche se non sai collegare i verbi e parlare all’infinito“.

La decisione è attesa per il 28 settembre

Secondo i media italiani, l’avvocato della Juventus Maria Turco e tre funzionari dell’università per stranieri, secondo le richieste di licenziamento. Tra i tre funzionari l’ex rettore dell’università Giuliano Grigo Polly, dimessosi dopo lo scandalo, e l’ex direttore generale Simon Olivieri, sospeso in seguito alla vicenda.

Lorenzo Rocca, uno degli autori italiani coinvolti nella vicenda, ha già negoziato con i tribunali una pena sospesa a un anno. Il 28 settembre si terrà la prima udienza preliminare per decidere se portare alla giustizia i quattro uomini.

