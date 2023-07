Sei ore di corsa sotto il sole splendente per decine di volontari per studiare la resistenza dell’organismo

Per comprendere l’effetto del calore sui corpi dei soldati, soprattutto nelle operazioni all’aperto, gli scienziati dell’esercito francese stanno conducendo un esperimento con gli atleti.

Correre per sei ore al sole probabilmente non ti fa venire voglia di farlo. Tuttavia, questo è ciò che hanno sopportato 11 atleti giovedì 20 luglio al Centro nazionale per la difesa sportiva, a Fontainebleau (Seine et Marne). Non ci sono medaglie per loro alla fine della giornata, ma forniscono un aiuto inestimabile agli studiosiIstituto di ricerca biomedica delle forze armate (erba). Questi ricercatori conducono uno studio per valutare l’effetto del calore sul corpo.

L’arredamento è un po’ ripetitivo: un anello di un chilometro con un punto di ristoro tra ogni giro. “Ad esempio, Vincent, il prossimo, ci ha chiesto anguria e acqua frizzante. Per lo studio, annotiamo tutto ciò che stanno ingerendo, liquido e solido. Pesiamo le quantità e, allo stesso tempo, ci prendiamo il loro tempo per vedere se riescono a tenere il passo durante l’evento”.Descrive uno degli organizzatori dell’esperimento.

Niente è lasciato al caso. Questi dati saranno poi analizzati dagli scienziati dell’IRBA. Il loro compito è capire come il corpo umano si adatta alle temperature estreme. Le condizioni meteorologiche si ripetono nella foresta di Fontainebleau, secondo il medico capo Pierre Emmanuel: “Non è il deserto, ma corrisponde comunque alle temperature che stiamo affrontando sempre di più con il riscaldamento globale. Oggi sono su un asfalto. Quindi fuori ci sono circa 25°C, ma la radiazione è di 40°C in certi punti”.

All’arrivo, dopo sei ore di fatica e quasi 70 km percorsi, è stato un colpo di calore per alcuni atleti, che sono stati fatti sdraiare, con un asciugamano bagnato sulla fronte. Il medico capo Cyprian osserva la scena: “Hanno una tale sensazione di vertigini e vertigini. Là, dobbiamo lasciarli riposare tranquilli, e poi finiranno i test e faremo un breve viaggio in piscina!”

Esami del sangue e termocamere

Niels è uno dei partecipanti a questo esperimento. la sua specialità trail running, corsa a lunga distanza : “Più di dieci ore di corsa, in montagna. Si sale, si scende, i ritmi sono vari e ci fermiamo ai ristori a mangiare. Oggi sono state sei ore con l’unico riposo dovuto al peso in più. Altrimenti abbiamo corso tutto il tempo. È uno sforzo completamente diverso da quello a cui sono abituato”.



Sei ore dopo la gara, gli atleti vengono sottoposti a vari test. (Boris Hallier / Radio Francia)

Non c’è quasi tempo per respirare che è necessario fare una serie di esami: un esame del sangue e una termocamera. Da parte sua, Audrey, la campionessa della 100 chilometri, ha completato il test cognitivo: “Sul computer, viene chiesto loro cosa stiamo provando. Quanto siamo accaldati, siamo riusciti a sentire il nostro battito cardiaco, quali sono le nostre voglie di cibo…”

Per i medici dell’esercito, queste informazioni alla fine renderanno possibile personalizzare le razioni militari per i soldati impegnati in operazioni all’estero o per prevenire malattie legate al caldo.