Conflitto di interessi nel governo dopo la nomina di Aurelien Rousseau?

Come lavorerà Aurelien Rousseau, il nuovo ministro della Salute, con sua moglie, Marguerite Cazeneuve, vicedirettore del Fondo nazionale di assicurazione sanitaria? spiegazioni.

C’è un conflitto di interessi dopo la nomina di Aurelien Rousseau, nuovo ministro della Salute? Sua moglie, Margaret Cazeneuve, è il vicedirettore della previdenza sociale. Il portavoce del governo si è fatto avanti. “Non c’è conflitto o connessione, perché qui stiamo parlando del pubblico. La moglie del ministro della Salute lavora nel settore pubblico”.ha annunciato Olivier Ferrand, riferendosi alla presenza di A “Commissione Superiore per la Trasparenza della Vita Pubblica”che ha creato Raccomandazioni in questo tipo di situazione.

La maggior parte delle pratiche gestite dall’assicurazione sanitaria sono “controllate direttamente o indirettamente dallo Stato”?

Il governo afferma di aver anticipato questa domanda. Aurelien potrebbe portare Rousseau a liberarsi dagli archivi con cui aveva a che fare sua moglie. Tuttavia, il rapporto gerarchico rimarrà stretto, mentre dovrà difendere il suo fondamento.

“Possiamo, come ha suggerito il ministro, migrare alcuni file, per gestire questi importanti collegamenti? No, quasi impossibile. (…) La maggior parte dei file gestiti dall’assicurazione sanitaria sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato”Pensa Frédéric Bizard, economista ed esperto di salute. Per la Società Anticor, che monitora i potenziali conflitti di interesse, la missione del nuovo ministro deve essere attentamente formulata.