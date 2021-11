Ségur de la Santé: un nuovo ospedale per Och

primario

Il presidente del Consiglio, durante la sua visita a Montpellier, ha annunciato 25 progetti per rimettere in piedi il sistema sanitario guerese. Compresa la costruzione di un nuovo ospedale.

25 progetti di investimento per rilanciare il sistema sanitario nelle tende, nientemeno. Jean Castex durante un viaggio a Montpellier ha fornito un aggiornamento sull’elemento di investimento del Ségur de la Santé. I Geers sono ben posizionati lì.

innanzitutto, ahi ospedale. Questa volta, è ufficiale, le fondamenta saranno ricostruite. L’ubicazione del futuro ospedale non è ancora nota, ma terrà conto della vicinanza dell’autostrada a est della città per un più facile accesso. Anche a Och, due case di cura – Roseraie e Les jardins d’Agapé – beneficeranno della riabilitazione. Sono stati inoltre stanziati fondi per l’ospedale psichiatrico per la riabilitazione delle unità di cura.

In tutto il dipartimento, Dodici EHPAD, senza contare gli ospedali, entrano nella generosità di questo stato. A volte comporta la ricostruzione, come in Lombez-Samatan, e l’umanizzazione e l’elevazione, come in Mirande o Vic-Fezensac. Alcuni trarranno beneficio dal ripristino dei margini operativi, ad esempio presso Movisin o Mirande Hospital e Condom Hospital.

Questi annunci non provocheranno un cambiamento immediato nel panorama medico nel Gers. Il futuro ospedale richiederà, ad esempio, terreni, piani, studi di capacità, gare d’appalto, ecc. Tutte cose che determineranno il loro costo. Lo stesso per la spedizione e gli ospedali locali. Ogni progetto avrà un budget corrispondente. La dichiarazione ministeriale sul rimborso del debito e sui disavanzi delle strutture sanitarie, infatti, darà a queste istituzioni margini di manovra e consentirà investimenti. L’obbligo dello Stato si basa sulla necessità di agire a livello locale.

primo a reagire, Rappresentante LREM Jean-René Cazeneuve Parla di “ottime notizie per Auch e Jerse”. Sostegno a lungo termine per un “massiccio investimento a favore dell’Ochs Hospital Center”, aveva “richiesto la ricostruzione con Jan Castex in ciascuno dei nostri incontri, e di nuovo in ottobre, quando fu presa la decisione finale. Socket”.

Esulta: “Non posso fare a meno di essere soddisfatta”. Presidente del consiglio di sorveglianza dell’ospedale e sindaco di Auch, Christian Laprebende. “Sono felice di vedere che lo stato ha compreso l’importanza di garantire un buon sistema sanitario nella nostra amministrazione rurale. Questa istituzione è un centro sanitario in tende”. Anche la ristrutturazione delle case di cura a Osquitan, e altrove nelle tende, era una necessità per gli elettori.