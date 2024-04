Secondo quanto riferito, Spotify vuole offrire audio lossless a pagamento

Tre anni dopo che Spotify ha annunciato il cosiddetto formato “lossless” per il suo servizio di streaming con HiFI, ci sono segnali che finalmente ciò avverrà. Questo è quanto riportato dal codice del servizio.

Un utente Reddit di nome Hypixely ha trovato riferimenti a un servizio chiamato “Music Pro” nel codice dell'app Spotify. Questo è quanto rivela il sito tecnologico The Verge. Questo abbonamento premium può, tra le altre cose, riprodurre in streaming il formato senza perdite.

La maggior parte dei servizi di streaming comprime i propri file per il trasferimento. Ciò significa che la musica occupa meno larghezza di banda, ma potrebbe anche andare persa parte della qualità. Per i veri audiofili, l'audio senza perdita di dati, ovvero il servizio che non comprime i file, è il migliore da molto tempo.

Ciao Fi

Spotify ha annunciato l'audio “lossless” tre anni fa, con il nome Spotify HiFi, con il suo abbonamento più costoso “Supremium”. Tuttavia questo tipo di abbonamento non ha mai visto la luce. Il nuovo “Music Pro” completerà idealmente gli abbonamenti esistenti. Oltre all'audio senza perdite, il servizio può includere anche strumenti di mixaggio avanzati e ottimizzazione delle cuffie.