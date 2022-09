Dungeon WoW Dragonflight Mythic Plus Stagione 1: Rivelato l’elenco – Breakflip

Abbiamo appreso del nuovo sistema di rotazione dei dungeon Mythic plus in Dragonflight. Gli otto dungeon vengono rivelati nella prima stagione.

mondo delle lattine Volo del drago È la prossima espansione del MMORPG di Blizzard. L’estensione non ce l’ha ancora Data di lancio ufficiale. È già possibile giocare gioco beta. Nel frattempo, puoi ancora divertirti classica lussureggiante ira del re Che atterra sui server ufficiali alla fine del mese.

I giocatori di Dragonflight si aspettano molte nuove funzionalità. Ovviamente, i raid saranno sempre in giro e anche i dungeon con una modalità bonus leggendaria ne faranno parte. Tuttavia, piccolo eresia Pubblicizzato per sotterranei Disponibile in m+ durante le stagioni di WoW Dragonflight.

Quali saranno i leggendari + dungeon per Dragonflight stagione 1

Se non lo sapevi già, per Dragonflight i dungeon disponibili in Mythic Plus Seasons non saranno gli stessi. Di stagione in stagione, le rotazioni saranno condotte per garantire la diversità per i giocatori. Inizialmente sarà possibile giocare nei mitici aggiuntivi nei nuovi dungeon ma anche nei dungeon delle precedenti espansioni. menu per Otto sotterranei Da Stagione 1 A Recentemente rivelato:

Star Court (Legione)

Tempio del Serpente di Giada (Nebbia di Pandaria)

Volta azzurra (Dragonflight)

L’offensivo Nokhud (Dragonflight)

Stagni del Nucleo di Rubino (Dragonflight)

Accademia Taz’Algeth (Dragonflight)

Tomba di Shadowmoon (Draenor’s Warlords)

Sale del Valore (Legione)

Pertanto, 4 nuovi dungeon saranno disponibili in Dragonflight con 2 dungeon Legion, 1 dungeon Mist of Pandaria e 1 dungeon Draenor Warlord. Se alcuni sono rimasti delusi dal fatto che non ci siano stati 8 dungeon di Dragonflight dall’inizio, sarà sicuramente integrato nelle prossime stagioni. Inoltre, Dragonflight non dovrebbe avere solo 8 dungeon, ma molti altri dungeon, come Legion.

