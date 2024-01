Secondo quanto riferito, Halo Battle Royale è stato cancellato

Secondo diverse indiscrezioni, uno studio, Affinity, stava sviluppando un gioco Battle Royale ambientato nell'universo di Halo. Sebbene questo progetto non sia mai stato confermato ufficialmente, un insider ha rivelato che ora è stato cancellato.

Negli ultimi anni, diverse voci affermavano che un certo studio, Affinity, stesse lavorando su un gioco battle royale ambientato nell'universo di Halo. L'idea quindi era quella di sfogliare giochi di successo come Fortnite, PUBG o anche Apex Legends.

Nel 2022, Paul Sams, direttore di Affinity, spiegò che il suo studio stava lavorando con 100 sviluppatori su qualcosa ” Fantastico e nuovo per il franchise ».

Ma il tempo è passato e Halo Battle Royale non è mai stato confermato ufficialmente. Peggio ancora, ora sappiamo che il progetto noto come “Progetto Tatanka” è fallito.

Lo ha infatti spiegato l'insider Special Nick al microfono di un recente podcast XboxEra Battle Royale Halo è stato semplicemente cancellato. Al momento non conosciamo i motivi di questo abbandono, ma è possibile che il progetto sia stato rinviato per molto tempo.

Ricordiamo che Sure Affinity Studio ha supportato 343 Industry in diverse occasioni, in particolare durante lo sviluppo di Halo Infinite.

In ogni caso, i fan di Halo che speravano in un battle royale in questo universo potranno presto consolarsi con la seconda stagione della serie TV. Inoltre, questo abbandono del progetto rispecchia la cancellazione del multiplayer di The Last of Us.

