Secondo la scienza, la donna più bella del 2022 è Jodie Comer

Chi ha detto che matematica e bellezza sono incompatibili? Si dice spesso che la bellezza è soggettiva. dopo di meC’è un’equazione matematica Il rapporto aureo della bellezza phiCiò consente di calcolare le proporzioni ideali del viso.

Il chirurgo plastico britannico Julian de Silva è specializzato in chirurgia plastica facciale. Pertanto, ha padroneggiato bene l’equazione Rapporto aureo. Chiamata anche sezione aurea, questa formula era iSono originariamente usati nella musica, nella pittura, nell’ingegneria o persino nell’architettura. Ogni anno, il chirurgo britannico lo usa per determinare quale celebrità ha il viso più bello. negli uomini, Robert Pattinson vince il 92,15% di perfezione, una laurea che ha conseguito diversi anni fa.

La classifica viene aggiornata ogni anno, perché se la formula non cambia il nostro corpo è in continua evoluzione.

Per essere considerato bello con questa formula, deve essere simmetrico e perfettamente proporzionato. Ad esempio, le orecchie dovrebbero essere lunghe quanto il naso. Nel 2022, Jodie Comer ha ottenuto il 94,52%, il punteggio più alto di quest’anno. Per ottenere questo risultato sono state analizzate le proporzioni di 9 punti facciali specifici, e Il mento, le labbra, la posizione della bocca, il naso, la posizione degli occhi, le sopracciglia, la fronte e infine la forma generale del viso. Risultato Judy Quindi posiziona l’attrice come la donna più bella del mondo nel 2022.

Ma, come ogni essere umano, ciò che rende una persona vera magia sono i suoi piccoli difetti e il suo fascino. La perfezione fisica è davvero così importante?