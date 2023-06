SEC-Crypto War: il “tiranno” Gary Gensler sta per essere licenziato?

Ultima svolta possibile su quella che sarà probabilmente la serie TV estiva (e le serie a seguire): un membro del Congresso degli Stati Uniti ha appena presentato un disegno di legge sul “ritorno” Gary GenslerPresidente del Consiglio supremo dell’istruzione.

Brutto tempo per Gary? Dopo aver trascorso un brutto quarto d’ora qualche settimana fa davanti a una conferenza, sui fondi che definiscono lo status legale di Ethereum, e poi aver iniziato una guerra aperta contro Coinbase, Kraken e Binance, la marea potrebbe ribaltarsi contro il presidente dal SEZ.

Membro del Congresso e Rappresentante dell’Ohio Warren Davidson Ha appena annunciato che stava introducendo un disegno di legge volto a rimuovere Gary Gensler dall’incarico.

I mercati finanziari americani devono essere protetti da un presidente tirannico, compreso quello attuale. Per questo motivo ho presentato un disegno di legge per porre rimedio all’abuso di potere attuale e garantire la protezione del mercato per gli anni a venire. È tempo di una vera riforma e rimuovere Gary Gensler dalla carica di presidente della SEC”.