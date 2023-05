Scopri questo cocktail italiano a base di fragole e prosecco che sostituisce il distillato

Se stai cercando un cocktail italiano originale che ti sorprenda, non guardare oltre il Rossini. Questa deliziosa combinazione di fragola e prosecco è un’alternativa rinfrescante al popolare spritz, e di recente vi abbiamo presentato una ricetta per la sua variante, il Green Spritz.

Nato a Venezia negli anni Cinquanta, Rossini rende omaggio all’omonimo compositore. La creazione è stata ideata da Giuseppe Cipriani, famoso bartender dell’Harris Bar a Venezia negli anni ’40. Oggi è nel menù di tutti i bar della Città dei Dogi.

Questo cocktail si distingue per la sua semplicità, in quanto richiede solo tre ingredienti. Versando subito il Prosecco sulle fragole, evitiamo la loro ossidazione, che ne preserva la freschezza. Maggio e giugno sono i periodi migliori per gustare questo cocktail poiché questo frutto è in piena stagione. Come suo cugino Bellini, il Rossini è uno dei cocktail a basso contenuto calorico, rendendolo un’opzione leggera per coloro che cercano di concedersi senza sensi di colpa.

Se vuoi aggiungere complessità al tuo rossini, puoi aggiungere erbe aromatiche alla purea di fragole. Il basilico, la verbena o la menta fresca sono ottime scelte per aggiungere sapore extra al tuo cocktail. E’ anche possibile realizzare una versione “vergine” sostituendo il vino con acqua frizzante o limonata.

Vedi anche: Le nostre 5 migliori ricette di cocktail per l’aperitivo