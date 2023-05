Settore privato italiano per aiutare a ricostruire l’Ucraina – EURACTIV.com

Mercoledì (26 aprile) politici, imprese e associazioni di categoria di Italia e Ucraina hanno parlato a Roma della ricostruzione del Paese dilaniato dalla guerra.

L’idea alla base di questo evento è agire ora per ricostruire il Paese attraverso investimenti pubblici e privati, piuttosto che aspettare la fine delle ostilità in Ucraina.

“Cara Italia. Grazie per aver organizzato questa conferenza per sostenere e ricostruire l’Ucraina (…) Siamo tutti uniti nel desiderio di libertà, sicurezza, benessere per i nostri genitori, figli, le nostre città e i nostri paesi. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante il suo discorso video.

L’Italia è stata filo-Ucraina, filo-USA e filo-NATO dall’inizio della guerra, una posizione chiarita dal primo ministro Giorgia Meloni del partito di estrema destra Fratelli d’Italia (Fratelli d’Italia/CRE). Il paese da quando è salito al potere.

“Parlare della ricostruzione dell’Ucraina significa scommettere sulla vittoria e sulla fine del conflitto, e credo che il futuro dell’Ucraina sarà di pace, prosperità e sempre più paesi europei”, disse la signora Meloney. Quest’ultimo sostiene una soluzione diplomatica al conflitto che non implichi la resa dell’Ucraina alla Russia.

“L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina a 360 gradi, politica, militare, umanitaria e nelle aree liberate, soprattutto nella ricostruzione di alcune delle infrastrutture strategiche di domani” lei ha aggiunto.

Il Presidente del Consiglio italiano ha ribadito l’appello alle istituzioni europee affinché accelerino il processo di adesione dell’Ucraina all’Ue. A questa richiesta ha fatto eco anche il presidente Sergio Mattarella. Durante l’incontro con il Primo Ministro dell’Ucraina Denys Shmihal, ha confermato il suo pieno sostegno all’adesione all’Unione Europea. ” Presto “.

“Investire nella ricostruzione dell’Ucraina non è sconsiderato, ma uno degli investimenti più prudenti e lungimiranti che si possano fare in questo momento”La Meloni ha sottolineato che nel 2024 l’Italia lo sarà “ruolo sempre più importante” Perché assumerà la presidenza di turno del G7.

Affermando il suo impegno nei confronti dell’Ucraina, la Meloni ha proposto che l’Italia ospiti la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina nel 2025.

“L’Italia ha giocato un ruolo importante nell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Lo ricorderemo”, ha detto. Sig. Shmilal, Ministro degli Affari Esteri Mr. Dmytro Kouleba ha delineato i rapporti tra il governo italiano e quello ucraino. Più potente che mai.

Da parte italiana, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia/PPE) ha affermato che l’Italia vuole essere in prima linea, gettando le basi per la ricostruzione e impegnandosi nei forum internazionali per farla pagare alla Russia. “La distruzione che ha causato”.

Coinvolgimento del settore privato

All’evento hanno partecipato circa 600 aziende italiane, invitate a condividere le proprie competenze con le controparti ucraine.

L’idea del governo italiano è quella di coinvolgere il più possibile le aziende private in questa fase iniziale per far avanzare la ricostruzione. Tuttavia, per proteggere le imprese, Kiev deve portare avanti le riforme per garantire legalità e trasparenza.

Secondo Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), le priorità immediate dell’Ucraina nel 2023 richiedono finanziamenti per 14 miliardi di dollari.

“Dobbiamo concentrarci su investimenti che non possono aspettare fino alla fine della guerra. Dobbiamo affrontare queste esigenze ora e sostenere l’economia per prevenire ulteriori perdite e danni. ha detto la signora Vigliotti.

Finora, la BEI ha prestato 2 miliardi di euro per progetti di servizi pubblici e infrastrutture come ospedali e istituti scolastici, e ha annunciato la sua disponibilità a sostenere i partner italiani che vogliono investire nella ricostruzione.

“Saranno ricostruite strade e ferrovie, le attività nel settore idrico, le reti fognarie e le risorse garantiranno lo sviluppo del settore privato. Per garantire un flusso continuo attraverso l’Ucraina. ha aggiunto il vicepresidente della BEI.

Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega/ID) ha annunciato il contributo italiano di 100 milioni di euro al fondo di garanzia della Bei “Ue per l’Ucraina”.