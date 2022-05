Bidoni traboccanti, spazzatura ovunque: la difficile situazione dello spogliatoio italiano dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord (video)

Questo video circola già su internet da sabato sera.

lLa sua rimozione dell’Italia contro la Macedonia del Nord sembra aver lasciato il segno sull’Italia. Di recente, un video ha suscitato polemiche sui social. In questo video vediamo la situazione dell’uscita dall’aula italiana dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord. I militari hanno lasciato lo spogliatoio miseramente.

L’Italia ha battuto la Macedonia del Nord nelle semifinali delle prossime qualificazioni ai Mondiali giovedì 24 marzo in Qatar. La partita si è svolta allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, in Sicilia. Dopo una sconfitta per 0-1, a seguito di un gol di Alexander Trojkovsky, i giocatori italiani sono stati espulsi e hanno lasciato gli spogliatoi in pessime condizioni. Immondizia, bottiglie d’acqua semivuote, cibo non finito. Il video, ampiamente diffuso sui social, non mette in luce le conoscenze dei giocatori italiani.

Il 29 marzo, la Macedonia del Nord affronterà il Portogallo per un posto nella prossima Coppa del Mondo. L’Italia affronterà dal canto suo la Turchia in un’amichevole a Konya.