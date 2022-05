Scopri le prime immagini dell’universo scattate dal telescopio spaziale James Webb

Pochi giorni dopo aver completato la fase di allineamento dei propri strumenti scientifici, Telescopio spaziale James Webb Ci dà già un assaggio del suo incredibile potenziale.

Il più grande e potente inviato nello spazio, situato a 1,5 miliardi di km dalla Terra, lo è Pronto per esplorare i confini più remoti dell’universo, ha annunciato la NASA il 28 aprile. I suoi quattro potenti strumenti, tre dispositivi di imaging e uno spettrofotometro, sono stati allineati con successo con lo specchio principale con un diametro di 6,5 metri. Tutti loro hanno raggiunto la loro temperatura di processo e stanno andando a combattere per iniziare la loro missione scientifica.

In attesa delle prime immagini per l’osservazione scientifica, che dovrebbe iniziare quest’estate, la NASA ha rilasciato online diverse immagini catturate dal telescopio per dimostrare che questi strumenti sono in grado di catturare immagini nitide e ben mirate con una qualità e una precisione senza precedenti, senza misura comune con immagini prodotte da telescopi, altro finora.

La prima immagine mostra immagini di stelle e gas della Grande Nube di Magellano, una piccola galassia nana appartenente alla Via Lattea, riprese dallo strumento Merim. “Questa prima immagine è stata subito fantastica perché abbiamo visto la qualità delle immagini che stavamo cercando”, ha twittato il direttore scientifico di Mirim al CEA, Pierre-Olivier Lagage.