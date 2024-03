Microsoft Surface Laptop 5 Plus e Surface Pro 9 Plus dovrebbero essere lanciati entro la fine del mese con nomi diversi

il bordo et al Windows centrale Abbiamo condiviso nuovi dettagli sullo stato del prossimo evento di lancio dell'hardware di Microsoft. Riassumendo ciò che ha detto il primo Alla fine di gennaio Surface Laptop 5 Plus e Surface Pro 9 Plus arriveranno in primavera come minorenni Computer portatile Surface 5 et al Surface Pro9 Come aggiornamenti minori.

Come abbiamo accennato all'epoca, questi nuovi dispositivi sarebbero stati lanciati sotto il nome “commerciale” di Microsoft, proprio così Servizio Vai 4 Lo scorso settembre. Tuttavia, Surface Laptop 5 Plus o Surface Pro 9 Plus non saranno esclusivi per i clienti aziendali. Tuttavia, Microsoft consente a chiunque di acquistare dispositivi “business”, indipendentemente dall’account che hai con essi.