Scopri in anteprima il nuovo progetto flagship Futura!

Sorpresa: Futura lancia la propria rivista cartacea. Una bellissima ed esaltante avventura a cui stiamo lavorando da mesi. Volevamo condividere con voi il progetto in anteprima prima del lancio ufficiale della campagna di crowdfunding lunedì prossimo.

Oggi è molto Grande giornata per Futura : Vi sveliamo il nostro nuovo progetto preparato con la massima segretezza per i nostri laboratori, a rivista cartacea. Sì ! E molto presto, potrai tenerlo tra le mani: più di 200 pagine che abbiamo plasmato passo dopo passo in ogni dettaglio, con contenuti originali, sondaggi, illustrazioni… un talentuoso team di giornalisti, grafici, modella produttori, stampatori … per il più grande piacere per i suoi lettori in futuro.

Futura, che quest’anno festeggia il suo 20° anniversario, era disposta ad aprirsi a un pubblico più ampio, al di fuori di InternetLancio di questo progetto originale per una rivista cartacea dai contenuti originali. Le nostre motivazioni sono rimaste le stesse per due decenni: divulgare la scienza, trasmettere conoscenze, dare chiavi per comprendere il nostro mondo con le stesse meraviglie e curiosità che ci contraddistinguono. Le scoperte scientifiche e le notizie quotidiane ci mostrano che: Viviamo in un grande momento! Anche complesso, con enormi sfide, è importante da risolvere. È quello che volevamo dal magazine Futura, tutto lo spazio dedicato a” a lungo ». “Smettiamo di tutto, pensiamo e non è triste” ( la mia tasca , Lan 01).

Abbiamo bisogno di te

Ci sono quattro questioni principali al centro del libro. quattro regioni che i nostri giornalisti hanno scoperto usando le loro penne e cellule nervosePresentando deliziosi e approfonditi reportage, interviste e articoli. Ti divertirai davvero! E non è tutto: aggiungi un fumetto originale, brevi storie di fantascienza, divertenti esperimenti da fare in casa… Illustrazioni di artisti famosi e foto esclusive decorano questo piccolo capolavoro. Il lavoro editoriale che siamo orgogliosi di presentarti.

proprio adesso Razzo È stato assemblato e presto sarà in piedi sulla rampa di lancio. Abbiamo adorato il suo design e siamo sicuri che lo farai. Ma affinché il lancio abbia successo, Abbiamo bisogno di teIl tuo sostegno finanziario e morale. Per farlo, puoi già prenotare una o più copie in La nostra pagina Ulule e così condividere Questo meraviglioso progetto è tutto intorno a te e presenta il primo numero ai tuoi cari per un lancio di successo nel 2022. Il conto alla rovescia è iniziato!