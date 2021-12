Scoperti due nuovi pianeti attorno a una stella simile al sole

Un team di astronomi segnala la scoperta di due nuovi pianeti in orbita attorno alla stella HD 137496 simili al Sole. Uno è classificato come “Mercurio super caldo” e l’altro come “Giove freddo”. La scoperta è stata dettagliata in un articolo pubblicato su arXiv.org.

Il telescopio spaziale Kepler, scomparso nell’ottobre 2018, è stato la fonte della scoperta di migliaia di esopianeti. Nonostante questo ritiro, il lavoro delle indagini osservative riserva ancora per noi delle sorprese. Alcuni mesi fa, gli astronomi si affidavano già all’intelligenza artificiale per rilevare la presenza di Oltre 350 nuovi mondi evolvere nella Via Lattea.

Recentemente, un gruppo di astronomi guidato da Tomas Silva dell’Università di Porto, in Portogallo, ha riportato la scoperta di altri due pianeti negli stessi dati. I segnali di transito visualizzati dall’osservatorio sono stati poi confermati dalle osservazioni della velocità radiale degli spettrometri HARPS e CORALIE. Ricorda che questi due metodi (uno attraversamento E da qui velocità radiale) è l’origine di quasi tutte le scoperte di esopianeti fatte fino ad oggi.

Questi due mondi si evolvono attorno a una stella simile al Sole (1,03 masse solari e raggio di circa 1,59 raggi solari) chiamata HD 137496. D’altra parte è molto più giovane e ha un’età stimata di 8,3 miliardi di anni. Per fare un confronto, il Sole si è formato più di 4,6 miliardi di anni fa.

Due pianeti senza pari nel sistema solare

La più vicina alla stella, chiamata HD 137496 b, è circa il 30% più grande e quattro volte più grande della Terra. È composto principalmente da ferro e il nucleo rappresenta oltre il 70% della sua massa HD 137496 b orbita attorno al suo ospite ogni 1,62 giorni, a una distanza di circa 0,027 unità astronomiche (AU). La sua temperatura di equilibrio è stimata intorno ai 2130 K. A causa di queste proprietà, questo pianeta è classificato come a “Mercurio super caldo”.

Il secondo pianeta appena scoperto è stato classificato come HD 137496 c, come a freddo Giove In base alla sua massa (circa 7,66 masse di Giove) e alla sua temperatura di equilibrio (circa 370 K). Questo mondo si muove in un’orbita eccentrica, completando una rivoluzione della sua stella in 480 giorni a una distanza di 1,21 UA.

In definitiva, gli astronomi sottolineano la particolarità di questo sistema planetario, osservando che HD 137496 b è uno dei pochi pianeti densi ben caratterizzati, mentre HD 137496 c è un pianeta altamente eccentrico, il che lo renderebbe obiettivi interessanti per i test. teorie sulla formazione dei pianeti.