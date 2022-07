Quotidiano della finestra di mercato (23/07): Da Ketelaere al Milan, si schianta!

– 11:30: Trasferimento da Carlo de Kettleri Al Milan in pausa! Mentre la trattativa va avanti da diverse settimane e sembra andare nella giusta direzione, i nostri colleghi di Last News hanno affermato questa mattina che i milanesi non vogliono fare l’ultimo sforzo richiesto dai loro omologhi di Bruges. I Bruges vogliono recuperare 35 milioni per il loro Red Devil mentre i lombardi non vogliono andare oltre i 30 milioni + 2 milioni di ricompensa. E siccome il Leeds era pronto a spendere fino a 40 milioni, possiamo capire che il campione in carica non sta cedendo più terreno…