Scivola sulle combo di fumo in Steamy Stacks in Fortnite per Queen Cube Challenges – Breakflip

Scopri come scivolare sui fumaioli in Steamy Stacks in Fortnite Stagione 8, la nuova sfida Queen Cube!

Sono arrivate nuove sfide È un gioco elettronico Questo martedì 26 ottobre, con l’arrivo di nuovi NPC, quindi nuove missioni da completare! Tra questi troviamo Sfide QueenCube. Come sempre sono disponibili 5 missioni, da sbloccare una ad una e per la regina ci sono 2 pagine da completare. La quarta sfida è posta a pagina 2 Pattina sui set di fumo a Steamy Stacks ». Ma dove puoi trovare un mucchio di fumo e che aspetto ha? Analizziamo tutto questo di seguito, per convalidare rapidamente l’attività! Come si fa a scivolare su una pila di fumo in Steamy Stacks per completare la Queen Cube Challenge? La quarta sfida viene posta a pagina 2 del Queen Cube martedì 26 ottobre 2021 Scivola sugli amici fumosi in Steamy Stack. La sfida è facile da raggiungere perché devi solo andare in zona pila fumante e Bypassare il fumo viola della centrale elettrica Steamy Stack con un aliante. Il modo più semplice è scendere dall’autobus vicino a Steamy Stack. In caso di dubbio, ecco dove si trova Steamy Stack:

Steamy Stack in Fortnite Stagione 8 (Fonte: Wiki di Fortnite) Per aiutarti, ecco come appare una centrale elettrica Steamy Stack e i due pennacchi che emettono fumo che devi planare con il tuo aliante.

Stream Stack Power House nella stagione 8 di Fortnite (fonte: Wiki di Fortnite)

Pubblicato il 26/10/2021 14:21



DinoG . nominale