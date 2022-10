Radiografie della popolazione francofona

Il New Brunswick Board of Health ha pubblicato statistiche sulla popolazione per 33 città e regioni della provincia. Ecco i fatti salienti delle regioni in cui si trova la maggior parte dei francofoni.

Il direttore del New Brunswick Council of Health (NBHC) Stephane Rubishaud avverte che i dati che fornisce profili per le comunità della contea sono incompleti e imperfetti.

“È naturale che tu abbia più domande che risposte quando le guardi, perché queste statistiche sono nuove”, aggiunge. Gli stakeholder delle organizzazioni comunitarie e del sistema sanitario dovrebbero esaminarli per eventuali domande”.

Bathurst e la penisola di Acadian (Distretto 6)

Questa regione si colloca al di sotto della media regionale per l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria di base. Meno della metà degli adulti afferma di aver avuto un appuntamento con il proprio medico di famiglia entro cinque giorni (47%). Solo il 64% delle persone intervistate ha affermato di poter contattare i servizi di emergenza entro quattro ore.

Tuttavia, sono i residenti del Distretto 6 a dichiararsi i più soddisfatti dei servizi sanitari che ricevono. Infatti, il 74% degli adulti e l’84% degli anziani danno loro un voto positivo.

Inoltre, i giovani hanno comportamenti sfavorevoli alla loro salute. Hanno segnalato il consumo di droga al 27%, il tasso più alto della contea. Sono il 21% che afferma di essere salito su un’auto il cui conducente era ubriaco o drogato. Il 14% afferma di aver guidato un veicolo fuoristrada in queste condizioni. Erano anche più propensi a dire di aver mangiato nei fast food almeno tre volte in sette giorni.

Gli abitanti di questa regione hanno caratteristiche che tendono a peggiorare la loro salute. La sua età media è di 51 anni, la seconda più alta della contea. Il suo tasso di mortalità (10 per 1.000 persone) è superiore alla media regionale. Il tasso di natalità (6 per 1.000 persone) è il più basso del New Brunswick.

Inoltre, le famiglie in questo distretto hanno il secondo reddito mediano più basso del distretto ($ 53.000 all’anno). Inoltre, la resilienza delle famiglie agli shock finanziari è la più bassa (13%) e quasi un terzo degli anziani (31%) vive in una famiglia a basso reddito. Più di un quarto della popolazione non ha un’assicurazione medica.

Regione di Restigos (Distretto 5)

È difficile ottenere cure primarie a Rustegosz. Solo il 45% degli adulti e il 39% degli anziani nella Zona 5 hanno riferito di aver ricevuto un appuntamento entro cinque giorni dal proprio medico di famiglia.

I residenti di Restigouche a volte vanno in ospedale perché hanno difficoltà ad accedere alle cure primarie. Ils sont 115 pour 1000 à y aller à la suite d’une blessure (contre 74 pour 1000 au Nouveau-Brunswick) et 126 pour 1000 à y aller à cause de troubles de santé mentale (contre 51 pour 1000 au Nouveau-Brunswick), Per esempio.

Questa popolazione illustra altri ostacoli all’accesso alle cure. I suoi membri il 23% deve fare i conti con servizi sanitari non disponibili nella propria zona (rispetto al 14% nel New Brunswick), il 31% deve percorrere più di 100 km per ottenere assistenza (rispetto al 18% nel New Brunswick) e l’11% deve hanno problemi linguistici con un operatore sanitario (rispetto al 4% nel New Brunswick).

I residenti di Restigouche hanno caratteristiche che tendono a peggiorare la loro salute. È il più antico della contea. La sua età media è di 52 anni. Ha la più alta percentuale di persone con tre o più malattie croniche. La percentuale di adulti che si dichiarano soddisfatti della vita è la più bassa di qualsiasi regione.

La regione ha il più alto tasso di mortalità della provincia (13 per 1.000 persone). L’aspettativa di vita è la più bassa lì (79 anni).

Mdawaska e regione nord-occidentale (zona 4)

I giovani di questa regione si distinguono per la loro qualità di vita. L’87% ha riferito un atteggiamento positivo verso ciò che sente, pensa e fa (rispetto al 78% nel New Brunswick). Il 74% ha valutato la propria salute come molto buona o eccellente (rispetto al 60% nel New Brunswick). Sono soddisfatti dell’89% della vita (contro l’81% nel New Brunswick). Solo il 26% avverte sintomi depressivi (rispetto al 38% nel New Brunswick).

Al contrario, il 44% degli adulti a Madwaska e nel nord-ovest pratica attività fisica al livello raccomandato, il più basso della contea. Un terzo degli adulti beve molto, il più alto di qualsiasi regione.

Moncton e Distretto Sud-Est (Zona 1)

Meno della metà degli adulti (49,5%) e degli anziani (46,7%) in questo distretto considera la propria salute mentale molto buona o eccellente, le percentuali più basse del distretto.

Inoltre, solo due adulti su cinque (43%) e poco più della metà degli anziani (55%) hanno dichiarato di ottenere un appuntamento con il proprio medico di famiglia entro cinque giorni. Anche in questa regione i tempi di attesa per i servizi di emergenza sono i meno favorevoli.