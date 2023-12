Schiaffi, calzini sporchi e lassativi: un'ex assistente di volo della Kawit parla delle sue condizioni di lavoro

Continuano le accuse contro Sébastien Caouette. Una quarta donna questa settimana ha rotto il silenzio per denunciare una violenza sessuale che avrebbe subito quando aveva 18 anni.

“Mi ha detto che dovevo fare così se volevo avere successo”: il conduttore Sebastien Kaoué preso di mira con una denuncia per due stupri

Mentre i precedenti tirocinanti hanno già denunciato l'ambiente di lavoro tossico, ora è un ex conduttore e produttore dell'ospite a parlare apertamente. Julie Brochu ha parlato ai nostri colleghi di Libération dell'ambiente di lavoro che ha dovuto affrontare in quel momento.

“Ha delle angurie e non ha idea di rispetto per le donne”: ex tirocinanti in Kuwait parlano del clima di lavoro

Quest'ultimo ha lavorato per circa vent'anni a Cauet. Spiega che questi anni hanno portato “Peggioramento della salute“.

Il suo avvocato, Isabel Weckstein, conferma che le condizioni di lavoro erano “È inaccettabile e spesso contraddice il diritto del lavoroLei denuncia, ad esempio, “Una forma di pericolo per i dipendenti“, impegno a “Impegno a partecipare a sfide umilianti, umilianti e pericolose per la salute in onda“Le sfide di cui è stata vittima la sua cliente, Julie Brochu. Ha spiegato che avrebbe dovuto partecipare ad alcune di queste sfide.”Nonostante le sue differenze ed esitazioni“Lei doveva”Portare il peso di tre uomini sulla schiena durante una piramide umana, mordere un calzino sporco o puzzolente o ingoiare dozzine di pillole lassative“.

Dice anche nella sua testimonianza di aver ricevuto “Enormi schiaffi alla nuca“.

La moglie di Kawit rompe il silenzio sulle accuse di stupro: “Era una grande fan”

Julie Brochu ha concluso la sua collaborazione con Kawit nel 2017. Ha dovuto prendere un congedo medico. “Il mio medico mi ha detto di non mettere mai più il piede sulla radio, altrimenti avrei rischiato la depressione.“Lei spiega. Un anno dopo, la produzione l'ha licenziata.”per colpa di [son] Dimostrare l'incapacità medica e l'impossibilità di farlo [la] Riclassificazione“. Julie Brochu ha intrapreso un'azione legale e nel 2022 è stato dimostrato il deterioramento della sua salute legato al suo lavoro con Kawit. Tuttavia, a causa della mancanza di prove, le molestie morali a cui sarebbe stata sottoposta non sono state riconosciute. .