Dopo Muriel Robin, Pierre Palmadi (55 anni) ha lasciato un'altra grande star: “È proprio…

Anche se il tanto atteso processo a Pierre Palmadi è previsto per il 2024, il comico resta a bocca aperta dopo il grave incidente che ha causato mentre era sotto l'effetto di alcol e droghe. Se alcuni personaggi pubblici gli rimasero fedeli, altri gli voltarono completamente le spalle. Il club ha anche un nuovo giocatore.

Pierre Palmadi lo sa: la sua vita non sarà più la stessa. Colpevole di aver causato un incidente che ha distrutto un'intera famiglia mentre guidava sotto l'effetto di diverse droghe e alcol dopo un'orgia, il comico ha visto i suoi lunghi anni di eccessi ritorcersi contro di lui. Questa volta non poteva più sfuggire alle sue responsabilità.

Dopo essere stato pubblicamente trascinato nel fango, confinato in casa e impossibilitato a esercitare la sua professione, Balmadi può comunque contare sull'appoggio di poche persone fedeli. Pensiamo in particolare a Mireille Dumas, o anche a Michel Laroque, Che ha preso le distanze da Muriel Rubin. Quest'ultimo è anche il primo a criticare pubblicamente Palmadi, annunciando direttamente la fine della loro amicizia. E non è l'unica.

Mimi Mathie prende nettamente le distanze da Pierre Palmadi

In un'intervista a Ciné Télé Revue, Mimi Mathie ha dato una prospettiva simile sulla situazione. Quando le è stato chiesto chi avesse scritto il suo primo spettacolo con lei nel 1994, la star 66enne ha dato una risposta tanto concisa quanto concisa:

Non voglio parlare di Pierre. È quello che è, non è il migliore amico. E' solo qualcuno con cui ho lavorato.

Un modo per prendere a calci in culo e prendere le distanze da Palmade, ormai abituato a essere considerato una scocciatura dai suoi ex amici.

Tuttavia, questi commenti fanno eco a quelli precedentemente fatti dalla star di “Josephine Angie Guardian” all'inizio di questo mese nelle colonne di TV Mag. Poi annunciò:

Ciò che ha fatto è imperdonabile, ma ne sta pagando lui stesso il prezzo. Purtroppo questo ha causato disagi ad una famiglia che non ha chiesto nulla. Non è una persona vicina a me, ci sono molte cose che mi danno fastidio. Gli auguro solo ogni bene e soprattutto spero che superi questa crisi perché non è facile assumersi la responsabilità di quello che ha fatto. Preferirei essere al mio posto piuttosto che al suo.

A differenza di Anne-Elisabeth Plateau, Mireille Dumas o anche Michel Laroque, è fuori questione che Mimi Mathie mostri pubblicamente la vicinanza a Pierre Palmadi. Come Muriel Robin, l'attrice ha deciso di prendere le distanze dalla sua ex fidanzata. È chiaramente scontato.