“Irresponsabile”: David Halliday rompe il silenzio dopo le parole di Jade e Joy

Sei anni dopo Muore Johnny HallydayI suoi cari continuano a mantenerne vivo il ricordo. Infatti, David Halliday ha rivelato la sua autobiografia lo scorso novembre, intitolata Miglior album. In questo lavoro, Ibn Tulir ha indicato che il suo capitolo era “ha aperto“A Jade e Joy. Alcune settimane dopo, il figlio maggiore di Letitia Halliday non esitò a farlo Affronta il tuo fratellastro e la tua sorellastra. “Non credo che potremo mai perdonarli. Ci hanno feritoJade Halliday ha annunciato il Partita di Parigi.

Ospite sabato 23 dicembre al microfonoEuropa 1David Halliday è stato interrogato su di lui Dichiarazioni recenti ragazzine. “Non hanno molta esperienza di vita e non credo che siano responsabili di quello che fanno, sono ancora molto giovaniHa detto di loro.

David Hallyday ha a che fare con Letitia Hallyday dopo le dichiarazioni di Jade e Joey

Pur mantenendo Un rapporto molto conflittuale Con Letitia Halliday, il figlio di Sylvie Vartan non ha esitato a criticarlo Scelta dell'istruzione. Si tratta di spiegare: “Ciò che è sempre spiacevole e triste è mettere le bambine o i bambini in un posto che è scomodo per loro e farli passare attraverso questo genere di cose quando non hanno tutti i dettagli, quando non vivono la propria vita. Vivi ancora“.

Infine, David Halliday ha concluso sottolineando La propria condizione berretto. “Io e i miei figli li ho protetti molto e abbiamo fatto un buon lavoro, ma ognuno ha il suo modo di fare le cose. Mia mamma e mio papà non hanno mai insegnato a me o a nessuno nella nostra famiglia come scaricare la biancheria sporca in pubblico, non è così che si fa” ha rivelato. Se con la vedova dell'artista l'ascia di guerra sembrava lungi dall'essere sepolta, il 57enne si è mostrato ancora una volta Aperto alla relazione Con la giada e la gioia che considera Le sue sorelle piene.