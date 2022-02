La 37a edizione delle vittorie della musica s’est tenue ce vendridi 11 février au soir. Due artisti belgi étaient presenti lors de la cérémonie : Angèle et Stromae. C’est d’ailleurs ce dernier qui a présidé l’événement. Malheureusement, aucun des deux n’a rafle de prix. Mais la chanteuse Angèle a proposé une prestation assez originale de “Bruxelles je t’aime”… sur une gaufre de Liège géante.

Ce vendredi 11 février s’est tenue la 37e edizione delle vittorie della musica sulla Seine Musicale, a Boulogne-Billancourt (métropole du Grand Paris). Gli artisti belgi Angèle et Stromae étaient presenti per il rappresentante del Belgio. Et le Maestro était d’ailleurs président d’honneur de l’événement.

Pour assicurar ce rôle important, il ouvert le bal en interprétant son tout nouveau titre “Santé”, accompagnagné d’un avatar. Un double de Stromae, façon film d’animazione sur les écrans géants derrière lui, ainsi montré au public les gestes à faire sur la chorégraphie de ce morceau, accompagnant les mouvements du chanteur sur la scène.



© BELGA IMMAGINE

La prestation de Stromae donne un avant-goût du lancement de sa tournée-évènement fin février, qui devrait s’articuler autour de tableaux et faire appel aux nouvelles technologies, selon ce qu’il laisse filtrer au compte-goutte. “Multitude”, son nouvel album, un des plus attendus cette année, sortira le 4 mars. Mais comme le Belge ne fait rien comme tout le monde, il livrera ses nouvelles chansons en avant-première au public de ses trois premieres shows a Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février. Concerti qui ont affiché Esaurito après un quart d’heure seulement.

Angèle nommée dans due categorie

A ses côtés, la jeune Angèle qui a été nommée dans deux catégories soumises au vote du public: “Chanson originale” et “Création audiovisuelle” pour son dernier titre “Bruxelles je t’aime”, à une la’e déour capitalgebelged écrite pendant il confinamento. Chanson qu’elle a d’ailleurs chanté assise sur une gaufre… de Liège géante, avec un écran montrant un ciel nuageux derrière elle, sur lequel sont apparus furtivement des images de Diables Rouges déçus demination de nilor leur Euros . Angèle a ensuite entonné son title “Démons” avec le rappeur belge Damso.



© BELGA IMMAGINE

Pour repartir avec la récompense, la concurrence était rude ce vendredi. Et malheureusement, la Bruxelloise n’aura pas su conquérir le cœur du public. Angèle ne remporte aucune Victoire, les deux prix pour lesquels elle était nommée ayant été remportés par Orelsan qui défendait le title “L’odeur de l’essence” come Chanson originale et le personais ne document pour la çatre “Montré Création audiovisuelle, six épisodes d’une quarantaine de minutes realisés per Christophe Offenstein et le frère d’Orelsan.

Rappelons que l’artista était repartie avec les prix de l’Album révélation de l’année pour “Brol” et de la Création audiovisuelle pour “Tout oublier” en 2019, ainsi que pour le Concert de l’année en 2020 pour le ” Broll Tour”.