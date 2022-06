Scheletro di una donna di 2.100 anni trovato sul letto di una sirena

Sarai anche interessato

Nella città di Kozani, nel nord della Grecia, è stato trovato uno scheletro femminile miniere di lignite. Secondo gli archeologi, sarebbe vissuta nel I secolo aC, più di 2000 anni fa! Donna sdraiata su un letto di bronzo decorato con sirene Porta Copricapo Le glorie D’oro, oltre a contenere fili d’oro, forse da ricami antichi. Tutto sembrava indicare che avesse una grande ricchezza o un’alta posizione sociale, anche appartenendo alla famiglia reale.

alto simbolo religioso

Oltre alle sirene, il letto presenta altre decorazioni, come la testata di A uccello Tiene in bocca un serpente: è un simbolo Dio greco ApolloDio delle arti e della bellezza. Durante l’antica Grecia, la venerazione degli dei occupava un posto speciale, soprattutto per le sepolture. Infatti, i riti funebri seguivano una sequenza ben precisa, tutti con l’obiettivo di inviare l’anima del defunto agli dei. Il tomba scavata Contiene anche molti oggetti di artigianato, come quattro pentole Argilla E una ciotola di vetro. Il significato esatto di ogni oggetto rimane incerto in questo momento.

La morte di questa donna, sepolta da sola, resta un mistero: a che età morì, e per quali ragioni? Questo è ciò che gli archeologi intendono determinare in seguito, studiando il suo scheletro, che attualmente si trova nel Museo Archeologico Ayan in Grecia.

Una datazione di successo sarà cruciale per collegare una storia con la donna misteriosa, poiché molti eventi hanno cambiato il contesto intorno a Kozani durante i primi due secoli a.C. Soprattutto quello grande Battaglia di Versallo Nel 48 a.C. JC, che si oppose Giulio Cesare e le sue forze a quelle di Pompeo! Il risultato fu la sconfitta della Grecia da parte della Repubblica Romana, che aveva già saccheggiato le città di Corinto e Atene.

