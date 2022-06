Plastica, inquinamento, salute ambientale e salute umana

Giornata internazionale per questa Giornata internazionale per questo. Non c’è un solo giorno dell’anno che un gruppo non usi per promuovere – beh – questo o quello. E così, mercoledì 8 giugno, avremo la Giornata Mondiale degli Oceani, organizzata dalle Nazioni Unite. Osiamo dirlo: crediamo che questa giornata meriti sicuramente più attenzione di qualsiasi altra Giornata Internazionale. Perché l’argomento è al centro della salute e del funzionamento del mondo, e quindi è al centro della nostra stessa sopravvivenza. Ecco perché: il 70% del nostro pianeta è coperto da oceani, ma il 91% della vita marina non è ancora classificata. Più di 3,3 miliardi di persone dipendono dagli oceani per gran parte del loro fabbisogno proteico giornaliero [1]. Gli oceani assorbono almeno un quarto delle nostre emissioni di anidride carbonica [2]. Tuttavia, i nostri oceani vengono sfruttati in molti modi. Ci concentreremo solo su uno di questi, l’uso improprio degli oceani come enorme discarica. Ancora una volta ci concentreremo su un tipo specifico di rifiuto: la plastica, che, sotto l’influenza dell’acqua, si trasforma in microplastica. Ogni anno, fino a 12 milioni di tonnellate di plastica vengono scaricate negli oceani o un camion della spazzatura al minuto. [3]. La plastica si trova nell’Artico e nelle parti più profonde dell’oceano. Ogni settimana mangiamo abbastanza microplastiche delle carte di credito, che probabilmente influiscono sulla nostra salute [4]. Le microplastiche sono come spugne per sostanze chimiche tossiche come l’ossibenzone (crema solare ultravioletta) – che possono uccidere il plancton [5].

Tutto questo è frustrante. Ma il nostro pianificatore settimanale include l’analisi dei migliori esperti [6] Su come il mondo potrebbe ridurre dell’80% l’inquinamento annuale da plastica negli oceani. Ecco gli elementi necessari per un tale approccio:

Ridurre l’uso della plastica

Riduci la microplastica dalla polvere di pneumatici (la fonte più grande), tessuti, granuli e prodotti per la cura personale.

Ridurre l’inquinamento degli oceani dovuto alla pesca e al trasporto marittimo

Sostituisci la plastica con carta e materiali compostabili.

Ridurre le esportazioni di rifiuti di plastica

Ripensare prodotti e packaging per aumentare la riciclabilità della plastica.

Sviluppare la raccolta dei rifiuti nei paesi a medio e basso reddito.

Doppio riciclo meccanico

Conversione di alcuni rifiuti di plastica in altre materie plastiche.

Queste azioni possono ridurre le emissioni di carbonio del 25%, creare 700.000 posti di lavoro e creare opportunità di investimento in aziende che forniscono soluzioni.

Il mondo si sta svegliando: i governi hanno deciso di iniziare a negoziare un trattato legalmente vincolante per porre fine all’inquinamento da plastica [7]mentre più di mille imprese e governi (che rappresentano il 20% dell’uso della plastica) stanno lavorando per ridurre, riprogettare e sostituire l’uso della plastica. [8]. Gli investitori svolgono un ruolo nell’incoraggiare un maggior numero di aziende di contenitori e imballaggi in plastica ad agire [9].

La diminuzione della domanda di plastica potrebbe avere effetti di ricaduta sui produttori di prodotti chimici. Ci sono 87 aziende chimiche quotate che rappresentano il 75% della produzione europea di plastica. Ma secondo Planet Tracker [10]Tuttavia, alcune di queste società hanno subito pressioni da parte degli investitori per passare a plastiche più sostenibili.