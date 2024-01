Scena divertente: Claudia Schiffer cammina sul tappeto rosso con il suo gatto nello zaino

Ospite VIP che si distingue. Claudia Schiffer Ha lasciato il palco per camminare sul tappeto rossoAnteprimaGrandeUn film diretto da suo marito a Londra. Lei e il suo gatto hanno fatto il viaggio.

Il modello è scivolato Chip, il suo adorabile compagno a quattro zampe, in uno zaino giallo pensato per incontrare i paparazzi. Il cipiglio del gatto era chiaramente visibile attraverso una piccola apertura. Chip non era lì per caso perché è un eroeGrandeUN Commedia di spionaggio Adattamento del romanzo omonimo di Ellie Conway. Il gatto appare più volte nel trailer di questo film, dove troveremo Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena, Dua Lipa e Samuel L. Jackson.

Splendida in bikini, Claudia Schiffer festeggia il suo 53esimo compleanno in video e sfonda Instagram

Chip non è affatto conosciuto poiché è stato creato dalla sua famosa amante Un account Instagram seguito da 15.000 persone In questo momento. “Ho avuto l'onore di fare il mio debutto sul tappeto rosso alla première mondiale di Argylle ieri sera! Spero di non aver rubato la scena. Sto scherzando, so che è esattamente quello che ho fatto.”possiamo leggere sotto i suoi ultimi post.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.