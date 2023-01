Scegli la tua nuova auto, corsa ad ostacoli? In cinque anni molto è cambiato.

In occasione del salone dell’auto di sabato a Bruxelles, Xavier Daffe, caporedattore di Moniteur automobile, è venuto a RTL INFO per offrire alcuni consigli su come scegliere al meglio la tua nuova auto.

Per meno di 15.000 euro, oggi, è difficile trovare un’auto nuova, anche entry level…. I prezzi sono aumentati in media del 18%.ammette Xavier Deffe, redattore capo di Automotive Monitor. Questa realtà rende particolarmente difficile l’accesso al nuovo, ma gli ostacoli non finiscono qui.

“5 anni fa era molto più semplice, tutti compravano gasolio e lo stato incoraggiava tutti a comprare gasolio con bonus CO2”L’ospite di RTL INFO ricorda. Ora il diesel “Sempre più vietati” E le possibilità sono numerose per il tipo di motore: i consumatori possono scegliere tra benzina, diesel, auto ibride, auto elettriche… “Si complica, soprattutto perché le leggi cambiano costantemente”.soprattutto a livello di permessi di circolazione in alcune città.

Quali sono le soluzioni?

Ma ci sono fatti nonostante questi cambiamenti. Se il conducente percorre più di 40.000 km all’anno, “Il diesel è inevitabile” per Saverio Deffe. Altrimenti, il nostro ospite consiglia un modello ibrido plug-in. “È una buona soluzione, perché consente di entrare in modalità elettrica al 100% nelle regioni a basse emissioni e anche di prevedere viaggi in autostrada di diverse centinaia di chilometri”.Dettagli del redattore capo di Auto Monitor.

Ad esempio, una batteria ricaricabile consente di percorrere poche centinaia di chilometri con l’elettricità, che possono essere sufficienti per un viaggio casa/lavoro.

Il leasing è di moda

Per i privati, Xavier Deffe consiglia di scegliere il carburante Euro 6, che è l’ultimo standard di controllo dell’inquinamento in atto. “Ci sono piccole vacanze in famiglia intorno ai 30/35.000 euro, che sono comunque tanti soldi”., Lui dice. Ma oggi è difficile scommettere sul valore delle auto nuove oggi tra 10 anni … Per chi è interessato c’è ancora il leasing: “Per un affitto mensile, godrà di un’auto e questo affitto includerà il noleggio dell’auto e la sua manutenzione: tasse, cambio gomme e assistenza stradale”. Sempre più commercianti offrono questa soluzione.