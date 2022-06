L’Ucraina denuncia la decisione di ritirare la prossima Eurovisione

Di solito, il paese vincitore ospita la competizione l’anno successivo.







Pubblicato il 17/06/2022 alle 20:09



IlL’Ucraina, che ha vinto l’Eurovision Song Contest di quest’anno, ha denunciato venerdì la decisione di ritirare l’hosting della prossima edizione per motivi di sicurezza dopo l’invasione russa del suo territorio.







“L’Ucraina non è d’accordo con la natura della decisione presa dall’Unione europea di radiodiffusione”, ha affermato in una nota il ministro della Cultura Oleksandr Tkachenko. “Chiediamo ulteriori negoziati per ospitare Eurovision 2023 in Ucraina”.

“Chiederemo che questa decisione venga modificata perché crediamo di poter adempiere a tutti gli impegni presi”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che il suo Paese “ha soddisfatto tutte le condizioni” e “ha fornito risposte e garanzie in materia di sicurezza”. Criteri” in vista dell’organizzazione della prossima edizione del concorso.

All’inizio di oggi, la European Broadcasting Union ha detto che stava esaminando la possibilità che la Gran Bretagna al secondo posto sostituisca l’Ucraina per ospitare il prossimo Eurovision Song Contest.

“Nelle condizioni attuali, l’Ucraina non può soddisfare le necessarie garanzie di sicurezza e operative per l’hosting, l’organizzazione e la produzione di Eurovision (…)”, ha affermato la European Broadcasting Union in una nota.

La Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina alla fine di febbraio, uccidendo decine di migliaia di persone e provocando un enorme caos.

L’esercito russo occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino e molte altre regioni sono esposte quasi quotidianamente agli attacchi missilistici russi.

Il concorso deve essere organizzato dal paese del gruppo o dell’artista che ha vinto l’Eurovision Song Contest l’anno successivo.







L’Ucraina Kalush Orchestra, la cui canzone “Stefania” fonde hip-hop e musica tradizionale, ha vinto il concorso in Italia il 15 maggio, davanti a Regno Unito e Spagna, grazie al voto dei telespettatori che hanno votato per il gruppo che rappresenta quel paese.