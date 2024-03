Scadenza. Gli adolescenti odorano di capra e lo dice la scienza

Più chiaramente dentro “Formaggio di capra forte e ammuffito”. Ecco la particolarità dell'odore degli adolescenti, che ha descritto New York Times. I bambini più piccoli sarebbero più fioriti. Questo è il risultato di un piccolo studio da cui provengono i risultatiVerrà pubblicato in Chimica delle comunicazioni. I ricercatori della Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Norimberga e dell'Università Tecnica di Dresda in Germania non erano tanto interessati a sapere se alcuni avevano un odore meno buono di altri, ma piuttosto a caratterizzare il loro profumo. Hanno quindi risposto alla prima domanda.

Nel loro esperimento, hanno analizzato i quadrati di cotone cuciti sotto le ascelle di magliette o body di 18 bambini e 18 adolescenti che hanno trascorso un'intera notte con loro. “I campioni prelevati da bambini piccoli spesso contengono gli stessi componenti chimici dei campioni prelevati da adolescenti.” Lo ha rivelato un quotidiano americano.

“L'odore del corpo è una miscela complessa di composti volatili prodotti dal sudore e dal sebo e trasformati dai batteri della pelle o da altri composti presenti nell'aria.”

Tuttavia, fin dall'adolescenza, viene prodotto il sebo, ovvero La sostanza grassa secreta dai follicoli piliferi aumenta in modo significativo. I ricercatori non sono rimasti sorpresi di trovare acidi carbossilici caratteristici del sebo, tra cui… “Sostanze con odore di muffa, formaggio e formaggio di capra, nonché altri materiali con odori meno aggressivi” Dettagli di questo Il New York Times.

I chimici degli odori hanno anche identificato due componenti nei campioni degli adolescenti che erano assenti nei campioni dei bambini: gli steroidi, uno che fornisce un tocco di legno di sandalo e muschio, e uno che impartisce anche l'odore del muschio, ma anche del sudore e dell'urina.

Secondo gli scienziati che hanno condotto lo studio. “Insieme, i due steroidi anabolizzanti e gli alti livelli di acidi carbossilici potrebbero spiegare perché gli adolescenti hanno un odore così disgustoso”..

In definitiva, è la leggera differenza nella composizione dell'odore di ogni persona che spiega perché i genitori sono così pronti a seppellire il naso nel collo del loro bambino piuttosto che in quello dell'adolescente.