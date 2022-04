Enfants du Monde

Genève, le 7 avril 2022 – À l’occasion de la Journée mondiale de la santé, Enfants du Monde dévoile un nouveau projet visant à améliorer la santé sexuelle des adolescents·es en Tanzanie, en collaboration avec l’ONG Solidles MinistMed la santé et de l’Education de Tanzania.

L’alleanza di 2 ONG suisses aux compétences pointues et complémentaires

Enfants du Monde, dont l’expertise en éducation est reconnue depuis plus de 50 ans, et l’ONG SolidarMed spécialisée dans le domaine médical, lancent un projet commun financé par la direction du développement et de la suis cooperé pouré ération sexe des adolescents es de 10 à 19 ans dans le district d’Ulanga au sud de la Tanzanie. Changer les attitudes des adolescents et adapter les services de santé à leurs besoins est au cœur de ce projet, premier volet d’une coopération plus étroite des deux ONGs.

Le défi de la santé sexuelle dans un pays jeune

La popolazione della Tanzanie è stimata aujourd’hui à 61 milioni di abitanti, dont près d’un quart sont des adolescents·es de 10 à 19 ans. La bonne santé de ce groupe d’âge est étroitement liée à leur santé sexuelle et riproduzione, notamment les infezioni sexuellement trasmissibili et les grossesses précoces.

Oppure, parmi les adolescents·es sexuellement actifs·ves, la moitié seulement a utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport*. Ainsi dans certees régions rurales, 39% des teenagers de 15 à 19 ans ont déjà un enfant ou sont enceintes**. Elles encouent un osé accru de naissance prématurée, de complicazioni à la naissance et de mortalité maternelle et néonatale.

Améliorer la santità grazia all’educazione

Les adolescents·es en Tanzanie manquent souvent d’information sur les question liées à la sessualità, à la contraccezione et la grossesse. L’éducation sexuelle est presque inexistante ; les filles peuvent par esempio ne pas savoir qu’elles peuvent tumber enceintes dès leur premier rapport sexuel ; l’utilisation des moyens de contraception est faible. Notreprojet vise à améliorer les connaissances de près de 15’000 adolescenti·es. Une éducation appropriée sur la sessualità permet de réduire les infezioni sexuellement trasmissibili et le nombre de grossesses non désirées***. Ainsi, la Suisse est l’un des pays qui compte le moins de grossesses adolescentis au monde, notamment parce que l’éducation sexuelle fait partie du cursus scolaire depuis de nombreuses années.

Partecipazione attiva degli adolescenti per cambiare gli atteggiamenti

Identificatore di colata les besoins des jeunes ainsi que les freins et tabous liés à la sessualità, Enfants du Monde mènera des entretiens en langue locale avec les adolescents·es, les éducateurs·trices, lesparents, les enseignants·es et la communauté villageoise.

Sur la base de l’analyse de ces entretiens, nos spécialistes en éducation en collaboration avec des formatoeurs en Tanzanie, développeront una guida didattica per gli animatori·trici et les exont à des méthodes partecipatives pour qu’ils impliquent les jeunes eux-mêmes, par example par la création d’émissions de radio o de pièces de théâtre éducatives. Cette si avvicina ad aumentare la considerazione dell’impatto delle sedute di educazione alla santità.

Offrir des services de santé adaptés aux adolescents es

Dans le district rural d’Ulanga, quelques services de santé sexuelle esistente mais sont méconnus des jeunes ou inadaptés à leurs besoins. Le ragioni del figlio sono le ragioni del personale soignant formé, le ore di apertura restrittive o il bis della scelta limitata dei metodi di pianificazione familiare.

L’objectif de notre partenaire SolidarMed è un adattatore per i servizi dei centri di santità aux besoins des adolescents·es par exemple par la mise en place de salles de consulting dédiées “à porte fermée” o l’aménagement des horaires de consulting et de renforcer les compétences du staff soignant pour pouvoir offrirà un plus grande éventail de services, de planning familiare o depistage des maladies sexuellement trasmissibili. Les jeunes seront également implicite dans ces activités.

