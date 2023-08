A Touho, l’Associazione Hô-üt monitora la buona salute delle mangrovie

Il Presidente della Repubblica ha accolto con favore l’iniziativa dell’Associazione Hô-üt durante la sua visita a Touho lo scorso luglio. È stato istituito nel 2013 e il suo obiettivo è preservare l’ambiente del comune. Con questo in mente, i suoi membri hanno creato un vivaio pubblicitario per aiutare a riforestare le mangrovie.

Sotto l’abbondante fogliame, al riparo dal vento e dalle onde, le piante prosperano in questo vivaio. ILLa frutta cade dalle mangrovie: questo momento lo èAssociazione Hô-üt intervenire. Raccogli le pubblicità e le metti in un vaso. ASei mesi dopo, queste giovani piante saranno utilizzate per ripristinare le aree degradate, vale a dire il 2% dei 416 ettari di mangrovie nel comune di Toho.

David frequenta lPer cinque anni le mangrovie non hanno più avuto segreti per lui. “Questa è la stylosa rhizophora, le mangrovie che si trovano ai margini della spiaggia. Ha dei bottoncini e un piccolo consiglio, è così che lo conosci. Questo è l’albero di mangrovie della palestra, non è più chiamato l’albero di mangrovie rosse.” Quattordici delle venti specie di mangrovie della Caledonia si trovano a Toho.



Sei mesi dopo l’invasatura, le piantine di mangrovie saranno utilizzate per riparare le aree di mangrovie degradate di Toho

Le mangrovie sono protette nella provincia settentrionale. Emmanuel Macron ha accolto con favore questa protezione Hô-üt. “Il nostro capo Maurice Wimmian ha potuto intervistarlo nella tribù Tiwandi, come parte della sua visita sul tema dell’innalzamento delle acque e dell’erosione del suolo, in particolare sulla costa orientale e alleanze.racconta Mauri Durbano, leader della Hô-üt Society. L’obiettivo è continuare a combattere l’erosione ripristinando le foreste di mangrovie esistenti, anche se sappiamo che non saremo in grado di combattere completamente l’erosione, in quanto ciò potrebbe contribuire a rallentare l’innalzamento delle acque.. “

Durante la mattinata sono stati confezionati 250 sacchi di propagazione per rifornire il vivaio. L’Associazione Hô-üt garantirà le visite al sentiero delle mangrovie e al sentiero della foresta umida, sabato 19 agosto, in occasione del 20° anniversario del Touho Collective Festival.